Incendio provocado por quema de neumáticos en Pedro Juan Caballero

El incendio consumió una gran cantidad de neumáticos en desuso almacenados en un depósito ubicado en el barrio Defensores del Chaco, de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Tras una ardua tarea, los bomberos lograron controlar el siniestro.

Pobladores de la zona denunciaron que los dueños del depósito realizan habitualmente quemas controladas de los neumáticos para extraer y vender el alambre de dichos materiales, de acuerdo con manifestaciones de Isidro Zárate, comandante de los bomberos de Pedro Juan Caballero.

Es un problema de nunca acabar, según bombero

Isidro Zárate, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Juan Caballero, afirmó que la quema de neumáticos en el establecimiento de acopio es un problema de nunca acabar.

“Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Se dice que los propios dueños queman las cubiertas para quitar el alambre y vender, pero uno no sabe la realidad, no sé qué acuerdo hay ahí, pero la quema de neumáticos es peligrosa para los vecinos del lugar”, indicó Zárate.

Municipalidad no observa ninguna falta

El abogado Germán Casanova, jefe del Departamento de Salubridad e Higiene de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, señaló que no se observa ninguna falta de parte de los responsables del establecimiento.

Agregó que, más bien, ellos pudieron ser víctimas de inadaptados que habrían arrojado una bomba molotov en el lugar, lo que provocó el incendio.

Desde la Policía Nacional, hasta el momento, no revelaron datos sobre las causas del siniestro.