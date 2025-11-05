El “Búho 4” ya recorre Asunción–Luque con acompañamiento policial

Desde el sábado, el bus nocturno “Búho 4” comenzó a operar oficialmente cubriendo el tramo Asunción–Luque, para quienes necesitan movilizarse durante la madrugada. Las unidades, pertenecientes a la empresa San Isidro S.R.L., circulan todos los días entre las 22:00 y las 3:30, con un pasaje de G. 3.400, al tratarse de un servicio diferencial.

Los buses del “Búho 4” están identificados con carteles grandes y visibles, para evitar confusiones con otras líneas nocturnas que también parten del centro de Asunción. El recorrido incluye las avenidas Oliva, Mariscal López, República Argentina, San Martín, Aviadores del Chaco, Parque Ñu Guazú, General Aquino y Elizardo Aquino (Tape Tuja), hasta llegar al centro de Luque, desde donde retornan siguiendo el mismo trayecto.

“El Búho 4 ya está activo desde el sábado. Salimos cada 40 minutos desde Colón y Palma, y contamos con seis unidades más un camión de auxilio”, explicó Fernando Pérez, chofer del servicio.

“Los pasajeros lo están tomando muy bien, sobre todo quienes regresan del shopping o del trabajo. Es nuevo para muchos, pero de a poco se van acostumbrando”, añadió.

Acompañamiento policial

Con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros, cada unidad cuenta con acompañamiento policial durante todo el recorrido. Dos agentes se embarcan en Asunción y otros dos en Luque, reforzando la vigilancia a lo largo del trayecto.

“Acompañamos todo el viaje. Si vemos personas sospechosas o alcoholizadas, las verificamos o las invitamos a bajar para evitar cualquier hecho punible”, señaló el oficial segundo Luis Franco.

“Hasta el momento no se registraron incidentes, y la gente viaja tranquila sabiendo que hay presencia policial”, agregó.