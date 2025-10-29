Red Búho amplía su recorrido hasta la Estación de Buses de Asunción

El servicio de la línea B1 de la Red Búho en sentido Asunción – San Lorenzo extenderá su trayecto hasta la Estación de Buses de Asunción, para luego retomar por la avenida Eusebio Ayala y continuar con su recorrido habitual. El itinerario en sentido San Lorenzo – Asunción se mantiene sin modificaciones.

Indican que la medida busca optimizar la cobertura del servicio y fortalecer la conexión entre los distintos corredores nocturnos tras la incorporación de nuevas líneas Búho, como la B3 que une Asunción con Ñemby.

La línea B1 operará con intervalos de 40 minutos entre las 22:00 y las 03:20 todos los días, asegurando una frecuencia estable y previsible dentro de la red nocturna.

Lea más: Las reguladas del transporte público empeoran de noche

Recorrido B1 en sentido Asunción hacia San Lorenzo

Saldrá del microcentro de Asunción, sobre la calle Cristóbal Colón.

Pasará por: Oliva, Cerro Corá, Brasil y avenida España.

Seguirá por General José de San Martín, República Argentina, Fernando de la Mora y Profesora Sofía Mendoza, para tomar Don Osvaldo Kallsen y volver a incorporarse a República Argentina.

Continuará por Doctor Eusebio Ayala, Mariscal Estigarribia (Ruta PY02) y avenida del Agrónomo, hasta llegar a la calle General Genes, en San Lorenzo.

Trayecto de regreso a la capital