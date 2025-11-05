Villa Florida: sector olero en crisis a consecuencia de la crecida del río Tebicuary

El río Tebicuary sigue creciendo en la comunidad de Villa Florida, en el departamento de Misiones. De acuerdo con la Dirección de Meteorología e Hidrología, hoy amaneció con 4,97 metros, lo que indica un aumento de 3 centímetros más, y continúa avanzando e inundando a las familias florideñas.

En ese sentido, el sector más afectado desde hace 15 días son los trabajadores oleros, quienes señalaron que la zona baja, donde se encuentra el área de trabajo ya está totalmente bajo agua, mientras que otros intentan rescatar los últimos ladrillos antes de que el agua avance, ya que está muy cerca de sus olerías.

“La situación ya está complicada para nosotros y el agua del río sigue avanzando. Además, existe pronóstico de que tendremos más lluvias en los próximos días. Hasta ahora no conseguimos ninguna clase de ayuda”, indicó uno de los oleros afectados, Catalino Velázquez.

Por su parte, Mario Martínez, otro de los oleros, señaló: “El agua ya está alcanzando mi olería. Ahora estoy sacando mi última producción antes de que llueva más, porque si eso ocurre, el agua llegará a mi zona de trabajo y perderé todo”, dijo.

El mismo pidió que se los pueda asistir de manera urgente, ya que esta labor es su única fuente de ingreso económico para mantener a sus hijos, y si paran no tendrán cómo alimentarlos.