Pareja resulta herida en violento incidente familiar en Tacuaras

Un episodio de violencia familiar con armas de fuego y arma blanca se registró en la tarde del miércoles 5 de noviembre en una estancia ganadera del distrito de Tacuaras, departamento de Ñeembucú.

Lea más: Tragedia en Ñeembucú: niña y su padre presentan heridas de bala en la cabeza segun fiscalia

El hecho ocurrido alrededor de las 17:30, tuvo como protagonistas a una mujer de 34 años de nombre María Laura López Neumann y a un hombre de 49 años de nombre Mariano Escobar Sosa quienes resultaron con heridas tras una violenta discusión.

Según el informe de la Comisaría 7ª de Tacuaras, la mujer sufrió una herida de bala en la nalga izquierda, con orificio de salida en el muslo, mientras que el hombre presentó una lesión de arma blanca en el brazo izquierdo.

Ambos fueron auxiliados por agentes policiales y trasladados en la patrullera hasta el Hospital Regional de Pilar, donde la médica de guardia dispuso la internación de la mujer y el alta médica del hombre, cuyas lesiones no revestían gravedad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con los testimonios recabados, la pareja habría mantenido una fuerte discusión antes del incidente, tras lo cual se escuchó un disparo de arma de fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a ambos heridos y procedieron al levantamiento de evidencias, entre ellas una pistola calibre 25 marca Leslie Bylecy y un cuchillo de mesa de 25 centímetros con mango de madera.

El personal de Criminalística realizó los trabajos de rigor en la escena, mientras que el Agente Fiscal de turno David Cabral se constituyó en el hospital y ordenó la detención de ambos involucrados.

El hombre fue trasladado al Departamento de Seguridad Ciudadana, en tanto que la mujer permanece internada bajo custodia policial y será derivada a la Comisaría 30ª de Mujeres de la ciudad de Pilar una vez reciba el alta médica.

Las investigaciones continúan a fin de esclarecer las circunstancias que derivaron en el violento hecho.