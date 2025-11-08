Feria Nacional del Libro en Pilar destaca a escritores y promotores culturales locales

En el salón multiuso de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) se desarrolla la cuarta edición de la Feria Nacional del Libro, que reúne a escritores nacionales y locales, además de empresas dedicadas a la promoción y venta de libros.

La feria, que se extiende por tres días, cuenta con la participación de reconocidos autores paraguayos oriundos de Pilar, como Aníbal Saucedo, actual director del Cabildo; Augusto Dos Santos, periodista y escritor; el Dr. José María Gómez, con su obra Bandoleros del Sur; el periodista y docente Mauricio Acosta, autor de Afros esclavizados en Ñeembucú y Pilar en la ruta de la historia; y la profesora Norma “Kity” Antola, quien presentó su reciente publicación Joyas ñeembuqueñas.

El acto oficial de apertura se realizó anoche y contó con la presencia del intendente municipal Fernando Ramírez (ANR); la concejal Lucía Silva (ANR); el presidente de la Casa de la Cultura, Jorge Encina; la representante de la Cámara Paraguaya del Libro, Vanessa Valverde.

También estuvieron presente la directora departamental de Educación, Doris Centeno; el ingeniero Gustavo Fornerón, en representación de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la UNP; y la secretaria de Cultura de la Gobernación, Miriam Insfrán de Encina, además del profesor y escritor Feliciano Acosta.

El presidente de la Casa de la Cultura, Jorge Encina, destacó que “tomar la iniciativa de realizar actividades culturales en Ñeembucú es un gran desafío, por eso este año decidimos llevar adelante la feria de una manera más desestructurada, abierta al público y con una mayor participación ciudadana”.

A su turno, el intendente Fernando Ramírez (ANR) valoró la iniciativa y señaló que “este tipo de actividades es muy importante para incentivar el valor cultural en la ciudad. Potencia la creatividad y el pensamiento crítico a través de la literatura, y permite dar a conocer el trabajo de nuestros escritores que están contribuyendo con el país”.

Ramírez anunció además que la Municipalidad de Pilar prevé habilitar dos o tres nuevos espacios culturales con el objetivo de orientar a los estudiantes interesados en la literatura y en la cultura.

Finalmente, el escritor Feliciano Acosta, reconocido por sus obras de cuentos en guaraní, expresó que es necesario seguir trabajando con las familias para que los niños y jóvenes desarrollen el hábito de la lectura y valoren la literatura paraguaya.