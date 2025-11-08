Trabajador de estancia muere tras ser alcanzado por un rayo en Amambay

Un trabajador de estancia identificado como Genivaldo Dos Santos Pintos, brasileño de 36 años, falleció en la noche del viernes último tras sufrir una fuerte descarga eléctrica por la caída de un rayo durante una tormenta que se desató en la zona de la colonia Lorito Picada, distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay.

El hecho ocurrió a las 21:00 aproximadamente según informaron los intervinientes. Tras lo sucedido, estuvieron presente agentes policiales y una comitiva de la Fiscalía de Pedro Juan Caballero para el procedimiento de rigor, así como Gustavo Galeano, médico forense, que realizó la inspección del cadáver para confirmar la causa de fallecimiento.

El relato de las posibles circunstancias del hecho

El oficial José Martínez, jefe de la Subcomisaría N°11 de la colonia Lorito Picada, señaló que Genivaldo Dos Santos Pintos, regresaba de un establecimiento comercial con provisiones para la estancia, a bordo de una motocicleta, en compañía de otro trabajador del establecimiento.

“Según manifestaciones de su compañero que estaba con él (la víctima) estaban regresando por un camino interno de la estancia, en una moto y cuando estaban a unos 500 metros del casco central empezó la lluvia con tormenta, bajaron de su biciclo para guardar sus celulares y evitar que se mojen, en ese momento con el relámpago se escuchó un ruido, se sintió un golpe fuerte, seco, en ese momento explotaron los dos celulares que estaban en sus manos y él fue lanzado al suelo, murió al instante”, indicó el jefe policial.

Lea más: Alto Verá: Hombre falleció tras ser alcanzado por un rayo en su cocina

Tras lo ocurrido intervinieron los representantes de la Policía Nacional y el Ministerio Público. El médico forense inspeccionó el cadáver y determinó como causa de muerte “electrofulguración”, que es “la descarga eléctrica provocada por un rayo”, explicó el galeno.