Villa Florida: entregan víveres a afectados por la crecida del río Tebicuary

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en conjunto con la Municipalidad de Villa Florida y la Gobernación de Misiones, en esta jornada hizo llegar la asistencia correspondiente en kits de víveres a 125 familias afectadas por la crecida del río Tebicuary en esta zona del país.

En ese sentido, el intendente municipal de esta ciudad, Richard Castiñeira (ANR), mencionó que, por la necesidad de las familias afectadas por la crecida del río Tebicuary, se realizó una acción rápida llegando con la asistencia desde la SEN.

“Se trata de una acción rápida por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional y esta mañana se procedió a la entrega de la asistencia social enviada por el Gobierno Nacional a través de esta institución. Se procedió a la entrega de alimentos a las personas afectadas por la crecida del río Tebicuary”, señaló Castiñeira.

El mismo mencionó que la asistencia se hizo llegar a 34 familias del barrio Manga Ita, 15 familias del barrio Manga Yvyra, 5 familias del barrio San Francisco y a 71 familias de oleros.

“Hoy la familia de oleros es la que prácticamente está más sufriendo porque la zona de producción está bajo agua, así como también el lugar de donde extraen la materia prima, y por esa razón este sector es el más vulnerable”, agregó.

Santiago Cabaña, presidente de la asociación de oleros de Villa Florida, aplaudió la asistencia que les están haciendo llegar y mencionó que “En hora buena nos están asistiendo con los kits de alimentos, ya que con esto nos está aliviando bastante en esta crisis que estamos pasando”, mencionó.

Cabaña recordó que, a pesar de la bajada del río que se está registrando de manera lenta, igual tardarán unos meses para reactivar las olerías, ya que el camino que conduce al lugar para la extracción de la materia prima debe estar bien seco para que los móviles no se estanquen.