Lluvia y tormentas eléctricas se registran en San Juan Bautista

El fenómeno climático inició con fuertes descargas eléctricas y posteriormente una copiosa lluvia desde las 03:00 de esta madrugada en la ciudad de San Juan Bautista, capital de Misiones.

En ese sentido, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología, durante toda la jornada se prevé un día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Hasta el momento no se registran daños en la zona a consecuencia de las condiciones climáticas, según informaron las autoridades locales.

Mientras que el reporte hidrológico señala que el nivel del río Tebicuary, en Villa Florida, está registrando nuevamente un descenso de 5 centímetros en esta jornada.

