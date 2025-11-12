Mirá todo lo que Senabico pondrá en subasta: autos, propiedades y objetos incautados

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) anunció la XIX edición de su tradicional subasta pública de bienes incautados y comisados, que se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre desde las 09:00 en el predio ubicado sobre las calles Tregnati 902 casi Herib C. Cervera.

Según informaron, el evento reunirá una amplia variedad de artículos provenientes de distintos procesos judiciales. Los interesados pueden solicitar información al (0974) 521 205 o consultar el catálogo completo en las redes oficiales.

Según el listado publicado por la Senabico, al menos 79 objetos serán subastados. Entre los bienes disponibles se destacan muebles, electrodomésticos, vehículos, mercaderías y propiedades inmobiliarias.

En el apartado de mobiliario se incluyen mesas con precios desde G. 250.000 y una heladera con base de G. 2 millones, además de enseres de cocina como sartenes, cacerolas y multiprocesadores, cuyos valores iniciales van de G. 150.000 a G. 450.000.

Dentro del rubro de mercaderías Tapyracuai aparecen neumáticos, llantas, bicicletas e incluso un bote, con precios que oscilan entre G. 1 millón y G. 200 millones, dependiendo del lote.

En cuanto a los vehículos, se ofrecerán camionetas y camiones de diversas marcas, con valores base que van desde G. 15 millones hasta G. 175 millones, todos en el estado en que fueron incautados.

También se pondrán a la venta varios inmuebles ubicados en distintas partes del país, entre ellas Ciudad del Este, San Lorenzo y Lambaré. Los precios de las propiedades varían entre G. 60 millones y G. 1.626 millones, según la ubicación, el tamaño y las condiciones del bien.

La Senabico aclaró que todos los artículos se ofrecen en el estado en que se encuentran y que los interesados pueden acceder previamente a los informes de tasación y documentos registrales para realizar las verificaciones necesarias.