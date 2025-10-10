Senabico subastó bienes por G. 744 millones, entre ellos varios instrumentos de Wilfrido Cáceres

Santiago Arza, secretarío general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), detalló que ayer se liquidaron todos los bienes ofertados en una nueva subasta pública, producto de distintas causas judiciales.

Explicó que algunos de esos bienes subastados: instrumentos musicales, equipos de sonido y consolas muy costosas, formaban parte de los bienes de Wilfrido Cáceres, exadministrador de la Municipalidad de Asunción, sindicado por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Lea más: Wilfrido Cáceres debe ir a juicio por corrupción, insiste Fiscalía

El representante de la Senabico destacó que en total la institución subastó bienes por G. 744 millones.

En el caso de Cáceres, explicó que se optó por la venta anticipada antes de una sentencia judicial firme, por el riesgo de deterioro y el alto costo de mantenimiento de los bienes. Aclaró que el dinero obtenido por esos bienes será depositado en una cuenta a nombre de la causa, que generará intereses hasta el momento en el cual se determine en la Justicia si es culpable o no.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según se indicó en la página de la Senabico, el precio base de todos los instrumentos y aparatos electrónicos de Cáceres era superior a los G. 33 millones, aunque siempre se supera con creces la cifra inicial. Lo más costoso era un piano de más de G. 21 millones. El secretario de la Senabico señaló que aún no tenía disponible la cifra recaudada por esos bienes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Acusan y piden juicio para Wilfrido Cáceres, su esposa y presuntas testaferros

Enriquecimiento ilícito y lavado

Cáceres está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al igual que su pareja, Ruth Jazmín Da Silva.

La investigación fiscal, que abarcó el periodo comprendido entre los años 2013 y 2023, se inició en el año 2020, tras denuncias suscitadas por el presunto desvío de recursos municipales destinados a paliar el contagio masivo de covid-19 mediante compras de productos de limpieza, un caso conocido como “detergentes de oro”.

De acuerdo a las investigaciones, la pareja compuesta por el exjefe de Gabinete de Óscar “Nenecho” Rodríguez y la odontóloga no tiene cómo justificar un incremento en su patrimonio por la suma de G. 7.764.350.575.