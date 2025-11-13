Paraguarí: detienen a un “torero” y recuperan un vehículo registrado como robado en Fernando de la Mora

El detenido fue identificado como Mario Iván Castillo Barrios, 31 años, soltero, domiciliado en el municipio de Carapeguá, quien no registra antecedentes policiales. Su detención se produjo en una zona boscosa de la compañía Mbatoví, tras un rastrillaje conjunto entre personal del Departamento Táctico y las comisarías aledañas.
El procedimiento se inició cuando efectivos policiales, a cargo del subjefe oficial primero de la Comisaría Primera, Luciano Guanes, realizaban un patrullaje preventivo sobre la ruta del ramal Paraguarí–Piribebuy.
El conductor del automóvil, al notar la presencia de los uniformados, descendió del vehículo y se dio a una precipitada fuga, abandonando el rodado en una zona boscosa.
Posteriormente, se confirmó que el vehículo —un automóvil Toyota Sienta, año 2010, color plata, chapa N° AANS 893— estaba denunciado como robado el pasado 8 de octubre de 2025 en Fernando de la Mora, y se encuentra inscrito a nombre de María Natalia Núñez Vázquez.
El operativo fue encabezado por el director de Policía del Departamento de Paraguarí, comisario principal Juan Carlos Valdez Ojeda, y contó con la coordinación del personal de la dependencia jurisdiccional.
Las investigaciones continúan a fin de determinar si existen otras personas involucradas en el hecho. El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público y se aguarda la disposición del Juzgado de Fernando de la Mora para el traslado del detenido y la entrega del automóvil recuperado.