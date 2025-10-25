Hallan cuerpo sin vida de un militar al costado de ruta PY01 acceso Paraguarí – Carapeguá

El cuerpo fue identificado como el Sargento Primero de las Fuerzas Armadas, Fredy Rolando Martínez Prieto, de 30 años, con destino en el Comando de Artillería de Paraguarí y domiciliado en el distrito de Gral. Bernardino Caballero. Según el reporte, el cuerpo se encontraba a unos metros de la capa asfáltica de la ruta PY01, en posición decúbito ventral.

Lea más: Denuncian futura instalación de granja avícola en medio de urbanizaciones en Paraguarí

En el lugar del accidente también se halló una motocicleta Motostar SK150-BR, color blanco, matrícula 886 ABBN, con daños materiales, un casco, su billetera con documentos personales y la suma de G. 294.000.

De acuerdo con el informe policial remitido al Ministerio Público, el hecho se reportó alrededor de las 09:45 horas, tras la comunicación de la Patrulla Caminera a la sede policial de Paraguarí.

Lea más: Yaguarón: pareja fue condenada a siete años de cárcel por tenencia de drogas

En el lugar del hecho se constituyeron personal de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Paraguarí, junto al Departamento de Criminalística, el Asistente Fiscal Roni Rivas, y el subjefe de Comisaría: Oficial Primero Luciano Guanes, quienes al llegar al lugar encontraron el cuerpo sin vida al costado de la capa asfáltica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El fallecido es hermano del suboficial segundo Leonardo Martínez Prieto, de 30 años, personal policial con destino en la Comisaría del distrito de Sapucái, departamento de Paraguarí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en que ocurrió el trágico accidente. No obstante, los intervinientes presumen que el militar se desplazaba en su motocicleta con dirección a Carapeguá y perdió el control en una curva al pasar un puente, lo que provocó que se despistara y fuera a parar a un costado de la capa asfáltica, explicó el sub jefe de la Comisaría local, Guanes.

Intervinieron en este hecho personal del departamento de Criminalística a cargo del subcomisario José Riquelme, el asistente Fiscal de la Unidad Penal N° 3 de Paraguari, Roni Rivas, y el médico forense del Ministerio Público, Dr. Alcides Ochoa, quien solicitó trasladar el cuerpo a la morgue del Hospital Regional de este municipio, donde fue inspeccionado y diagnosticó como probable causa de muerte politraumatismo de cráneo y masivo facial. El traslado estuvo a cargo de bomberos voluntarios de este distrito.

Al culminar la inspección, el cuerpo fue entregado a su hermano Leonardo Martínez Prieto, y la motocicleta involucrada fue trasladada a la sede de la Comisaría Primera Paraguarí, donde quedará depositada a disposición del Ministerio Público.