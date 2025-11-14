Día Mundial de la Diabetes: invitan a jornada de control en el Hospital de Clínicas

Jornada educativa y de controles por el Día Mundial de la Diabetes organiza para este viernes el Hospital de Clínicas de San Lorenzo. El lema para este 2025 se centra en destacar la importancia de crear entornos laborales saludables y seguros para las personas con diabetes.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, a través de su Departamento de Endocrinología y Metabolismo, invita a participar en la jornada educativa en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, un evento diseñado para la prevención, la concientización y el manejo de esta condición de salud, indican.

La jornada se llevará a cabo hoy, viernes 14 de noviembre en el Hall Central, planta baja del Hospital de Clínicas, durante la mañana.

La doctora Rosa Vega, encargada del evento, resaltó que la jornada es un espacio pensado para aprender, compartir y prevenir juntos.

Los asistentes podrán acceder a una serie de servicios y actividades como charlas educativas, control de factores de riesgo, controles de glucemia capilar, evaluación podológica, plan nutricional y actividad física.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas y su prevención y detección temprana son vitales.

La FCM-UNA insta a estudiantes, funcionarios y a la ciudadanía en general a participar activamente en esta jornada para fortalecer el conocimiento sobre cómo llevar una vida saludable y prevenir complicaciones.