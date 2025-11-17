Video: embajadora de UE habla en guaraní y busca “descubrir este hermoso país”

En octubre de este año, la nueva embajadora de la Unión Europea (UE) en Paraguay, la alemana Katja Afheldt, presentó sus cartas credenciales al presidente Santiago Peña. Antes de su misión en el territorio nacional, era embajadora de la UE en República Dominicana.

Hoy, la Unión Europea compartió un video de la embajadora en el que saluda con un “mba’éichapa” y asegura estar “muy contenta de estar” en nuestro país.

“Nací en Alemania, pero viví una gran parte de mi vida en Bruselas, donde trabajé para las distintas instituciones de la Unión Europea y desde hace más de 20 años me dedico a los temas vinculados a nuestras relaciones con América Latina y Caribe”, comentó sobre su perfil.

Asimismo, aseguró que se encuentra “lista para implicarme plenamente en mi nuevo cargo” y recordó que Paraguay y la UE son “socios naturales”.

“Mucha ilusión de descubrir este hermoso país”

Según la embajadora, la UE “es el primer inversionista en el país” y por eso hay varios temas de interés mutuo para trabajar hasta alcanzar “lazos todavía más estrechos”.

“Evidentemente, me da también mucha ilusión descubrir ese hermoso país con su gente talentosa, acogedora, su riqueza cultural, gastronómica y su naturaleza. Aguyje, jajotopata”, concluye.

