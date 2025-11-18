San Ber: concejal lamenta la tensión desatada por el contrato con bares

El concejal Óscar Valdez (ANR), presidente de la Junta Municipal de San Bernardino y correligionario del intendente Emigdio Ruiz Díaz, reiteró que la Junta Municipal aprobó por unanimidad la autorización para que discotecas y los restobares que operan dentro del anfiteatro José Asunción Flores sigan funcionando por un año más.

Valdez explicó que esta aprobación fue realizada en marzo, a través de la Ordenanza N.º 55/2025, la cual fue remitida al Ejecutivo Municipal. Dado que el intendente no vetó la normativa, esta obtuvo aprobación por sanción ficta, y quedó vigente.

El punto de quiebre, según Valdez, es la falta de firma de los contratos. Detalló que, una vez aprobada la ordenanza, la firma de estos documentos queda totalmente a cargo del intendente.

Concejal espera que el conflicto se solucione

A pesar del conflicto, el presidente de la Junta dijo ser “fan número uno del diálogo” y manifestó su convicción de que se puede llegar a buen puerto y solucionar el problema rápidamente.

El concejal Valdez reconoció la preocupación que genera esta situación. “Se dilata pues el problema. Hay mucha atención, las personas tienen que empezar a laburar”, sentenció.

Históricamente, la diversión nocturna tiene sus pros y sus contras en San Bernardino. Hay quejas de vecinos por el ruido y la polución sonora. No obstante, Valdez enfatizó que San Bernardino es un sitio donde la gente viene anualmente a celebrar y hacer fiestas, y que no se puede “tapar el sol con un dedo”.

El concejal insistió en que tanto él como la Junta están a favor de la habilitación, ya que quieren lo mejor para la ciudad. La Junta considera que la ordenanza está vigente y el intendente actúa como “único obstáculo para la actividad”.