Mortífero ataque de perros a ovejas provoca millonarias pérdidas en Santa Rosa

El productor ovino Víctor Llano Casco relató que fue alertado por su casero sobre el ingreso de cuatro perros al establecimiento, los cuales se ensañaron con las ovejas de las razas Santa Inés y Texel, que estaban dentro de un corral. Señaló que la magnitud del ataque lo dejó impactado, pues nunca antes había presenciado una agresión tan violenta contra sus animales. De los 59 corderos, 29 murieron y el resto quedó con heridas graves.

Lea más: Reclusos que se hicieron por presidente de la Corte serian lo que estafaron a APF

Llano estimó que las pérdidas económicas rondan los G. 70.000.000, aunque aclaró que el daño “va más allá de lo financiero”. Indicó que la cría de ovinos exige años de trabajo, selección genética, dedicación y cuidado constante, por lo que la muerte de tantos animales representa un duro golpe emocional y productivo.

“Prácticamente destruyeron toda la manada”, lamentó.

Debido a que no se encontraba en la zona, el productor pidió a un tercero que se acercara hasta la finca para verificar el estado de los animales heridos. La prioridad —dijo— era salvaguardar la salud de las ovejas sobrevivientes, ya que nada podía hacerse por las que ya habían muerto. Posteriormente, se evaluará cuáles podrán continuar en el plantel reproductivo y cuáles deberán ser faenadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Llano realizó la denuncia correspondiente en la subcomisaría local, con el fin de dejar constancia del hecho y solicitar intervención. Indicó que su mayor preocupación es que los perros “ya probaron sangre”, lo cual incrementa el riesgo de nuevos ataques. Incluso no descarta que estos mismos animales hayan estado involucrados en hechos similares en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, advirtió el peligro que representan para otros productores. “Imaginate qué puede pasar si estos perros atacan otra finca y causan daños iguales o mayores. La reacción de los afectados puede ser impredecible”, expresó con preocupación.

Lea más: Senado: pedido de interpelación a presidente del Indert seria tratado la próxima semana