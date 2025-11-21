Preparan evento aeronáutico internacional en Itacurubí del Rosario

Conforme a los organizadores del encuentro del Club de Vuelo Deportivo Yvytu, con sede en la ciudad de San Bernardino, esta es la cuarta edición que se realiza en nuestro país y la primera en San Pedro. Se prevé la participación de unas 70 aeronaves provenientes de diferentes países de la región: 20 aeronaves de Paraguay y el resto del extranjero, especialmente de Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia.

La actividad internacional se desarrollará en la estancia Tacuati, ubicada en el distrito de Itacurubí del Rosario.

Como coordinadores de la organización están el presidente del Club Yvytu, César Bao, y Miguel Ortega, dueño de la propiedad destinada como sede del encuentro.

La llegada de los participantes a la actividad está prevista desde las 09:00, con la presencia de unas 250 personas, entre pilotos e invitados especiales. Primeramente, compartirán un desayuno de confraternidad y, al mediodía, un asado a la estaca preparado exclusivamente por la organización, según los encargados de los preparativos.

De acuerdo con los voceros del acontecimiento aeronáutico previsto para mañana, es la primera edición de una actividad de esta naturaleza que se realizará en el departamento de San Pedro, específicamente en el municipio de Itacurubí del Rosario.