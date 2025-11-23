La Arquidiócesis recibe la mayor colección fílmica histórica del Paraguay

La Arquidiócesis de Asunción, a través del Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, recibió una donación para la preservación de la memoria audiovisual del Paraguay.

Se trata de la colección más importante de materiales fílmicos de contenido histórico y cultural del país, entregada por el reconocido investigador y periodista Manuel Cuenca, tras casi cinco décadas de rescate, restauración y documentación.

Una colección con un siglo de historia

El acervo entregado incluye negativos, positivos en celuloide, copias digitalizadas y archivos fotográficos que muestran un recorrido por la historia paraguaya. Entre las piezas más destacadas se encuentran las primeras filmaciones realizadas por paraguayos en la década de 1920.

También hay registros inéditos de figuras emblemáticas de la cultura, la política y la vida religiosa del siglo XX. Se tiene material histórico de hechos trascendentales, como el sepelio del presidente Eligio Ayala.

Forma parte del acervo, documentales sobre comunidades indígenas desaparecidas y producciones fílmicas nunca difundidas, varias ya digitalizadas.

El Museo Bogarín, guardián de la memoria

La Arquidiócesis subrayó que este acto la convierte en depositaria del archivo fílmico más importante del Paraguay.

El material será clasificado y ordenado bajo el nombre Fondo Manuel Cuenca de Material Histórico Audiovisual del Paraguay.

La institución espera que, con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, el fondo pueda ser puesto a disposición del público en el futuro.