Heraldos del Evangelio habilitarán pesebre con sonido, luz y movimiento

Como cada año, la congregación de los Heraldos del Evangelio presentan su tradicional pesebre con sonido, luz y movimiento. El acceso es gratuito y se podrá visitar hasta los primeros días de enero del 2026.

Preetham John Dsilva, representante del grupo, explicó que el pesebre es una mezcla de robótica, arte, sonido y luces que tiene como objetivo catequizar, aproximar a las personas a Jesucristo y revivir el sentido verdadero Navidad.

Las funciones continuadas serán de jueves a domingo, de 17:00 a 20:00, y cada recorrido durará 15 minutos, con las narraciones correspondientes. Está ubicada sobre la avenida Mariscal López, frente a Mburuvicha Roga.

“Es una función de 15 minutos, donde se narra toda la historia prácticamente, por lo menos los hechos importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo desde el inicio, desde la estrella de Belén hasta la crucifixión y la muerte”, especifica.

Comentó que este año se agregaron más escenas y más efectos especiales para cada movimiento.

“Todo el pesebre fue hecho a mano por los hermanos Heraldos que viven aquí, en Paraguay, y es un trabajo que llevó más o menos dos meses, con las mejoras en las diferentes cenas y agregar más efectos”, señaló.