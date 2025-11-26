Preocupan a ediles los comentarios de posible paralización de tramo Pozo Colorado-Concepción por falta de desembolso

El pleno de la Junta Municipal de Concepción decidió visitar los campamentos de las empresas encargadas de los trabajos de rehabilitación en los 90 kilómetros que faltan mejorar del tramo,de la ruta PY05, Pozo Colorado-Concepción.
Este viernes 28 de noviembre llegarán hasta el campamento del Consorcio Avanza Chaco encargado del lote A de los trabajos. La próxima semana harán lo mismo, pero en el local que ocupa transitoriamente la empresa ECOMIPA S.A, que trabaja en el lote B.
El presidente de la Junta Municipal, Alfredo Medina Torres (ANR), dijo a ABC Color que existe la preocupación ciudadana sobre los rumores que las empresas no están percibiendo en tiempo los desembolsos.
Los comentarios señalan que los trabajos podrían parar, por eso los concejales municipales precisan conocer la realidad que atraviesan estas empresas viales.
“Queremos que la ruta esté en condiciones para transitar, ahora que llegan las fiestas de fin de año y muchas personas más van a usar esa vía”, explicó el edil Medina Torres.
Los 90 kilómetros deben ser de hormigón, será la primera ruta, del Paraguay con esa característica.
Las empresas<b> </b>
El lote A está a cargo del Consorcio Avanza Chaco, conformado por Tecnoedil S.A. Constructora, Ocho S.A. y Construpar S.A. Es representado por Paul Sarubbi, Juan Carlos Pettengill y Guillermo Mas. La obra fue adjudicada por un monto de G.327.332 millones.
En tanto que en el lote B trabaja ECOMIPA S.A, representado por Edgardo Wasmosy, que tiene asignado un presupuesto de G. 283.863 millones.