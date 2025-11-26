Preocupan a ediles los comentarios de posible paralización de tramo Pozo Colorado-Concepción por falta de desembolso

Ante comentarios que indican que las empresas viales que trabajan en el tramo Pozo Colorado- Concepción no estarían recibiendo desembolsos por parte del Gobierno y que paralizarían la obra, los ediles municipales de Concepción visitarán los campamentos de las constructoras viales. Pedirán que la ruta esté transitable para las festividades de fin de año por los numerosos vehículos que transitarán en esa zona.