Asunción: banco amigo de Santi Peña “privatizó” vereda del centro de Asunción

El banco amigo de Santiago Peña, ueno Bank, cuya sucursal está ubicada en la esquina de Palma y Nuestra Señora de la Asunción, en pleno centro histórico, “privatizó” la vereda de enfrente, con la instalación irregular de un vallado que atraviesa la acera.

La estructura metálica, que es fija, comienza en el muro exterior de la entidad bancaria y llega hasta la cerca de contención, colocada en la esquina, supuestamente para proteger a los peatones de eventuales accidentes de tránsito.

Lea más: Nenecho dio tratamiento exprés a “regalo” de calle para mimada de Santi

Pero por el contrario, como la valla no deja espacio para que los peatones circulen por la vereda, las personas están obligadas a bajar a la calle, exponiéndolas al peligro de ser arrolladas.

La situación es todavía peor para las personas con algún tipo de discapacidad motriz, que circulen en silla de ruedas o en muletas, dado que la estructura obstaculiza totalmente la rampa inclusiva. La función de la valla metálica, que tampoco cumple con aparentes características de un cartel publicitario, no está clara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nenecho quiso “regalarle” una calle

La misma entidad bancaria, propiedad de los exsocios del presidente de la República, ya había logrado en mayo que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), diera un tratamiento exprés a un pedido para que la comuna le “regale” una calle.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con el argumento de que el espacio -una calle sin salida- está circundado por terrenos de su propiedad, el banco logró que, en apenas un mes y medio, el pedido para el uso de una fracción de 485 m² de la calle Guillermo Enciso Velloso llegara a la Junta Municipal.

Lea más: Nenecho pretende regalar una calle a “mimada” de Santi

Aunque, según confirmaron desde la Junta Municipal, el proyecto quedo finalmente “cajoneado” en comisiones, ABC había constatado que la firma había empezado trabajos en la vía pública previamente.