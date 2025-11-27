Nacionales
Asunción: banco amigo de Santi Peña “privatizó” vereda del centro de Asunción

La sucursal de ueno Bank del centro histórico "privatizó" la vereda en la esquina de la esquina de Palma y Nuestra Señora de la Asunción.
Ueno Bank, propiedad de los exsocios del presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), “privatizó” la vereda frente a su local ubicado en el centro histórico de Asunción. Incluso cerró la rampa inclusiva. En mayo de este año, el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) ya había intentado “regalarle” una calle.

Por ABC Color

El banco amigo de Santiago Peña, ueno Bank, cuya sucursal está ubicada en la esquina de Palma y Nuestra Señora de la Asunción, en pleno centro histórico, “privatizó” la vereda de enfrente, con la instalación irregular de un vallado que atraviesa la acera.

La estructura metálica, que es fija, comienza en el muro exterior de la entidad bancaria y llega hasta la cerca de contención, colocada en la esquina, supuestamente para proteger a los peatones de eventuales accidentes de tránsito.

Pero por el contrario, como la valla no deja espacio para que los peatones circulen por la vereda, las personas están obligadas a bajar a la calle, exponiéndolas al peligro de ser arrolladas.

La valla colocada por ueno Bank obstaculiza totalmente el paso peatonal.

La situación es todavía peor para las personas con algún tipo de discapacidad motriz, que circulen en silla de ruedas o en muletas, dado que la estructura obstaculiza totalmente la rampa inclusiva. La función de la valla metálica, que tampoco cumple con aparentes características de un cartel publicitario, no está clara.

Nenecho quiso “regalarle” una calle

La misma entidad bancaria, propiedad de los exsocios del presidente de la República, ya había logrado en mayo que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), diera un tratamiento exprés a un pedido para que la comuna le “regale” una calle.

Obreros privados ya intervinieron en mayo en una parte de la calle Guillermo Enciso Velloso, del barrio Ykuá Satí. El exintendente de Asunción Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC) pretendió cederle una fracción a la empresa Ueno Bank S.A., exsocia del presidente Santiago Peña.

Con el argumento de que el espacio -una calle sin salida- está circundado por terrenos de su propiedad, el banco logró que, en apenas un mes y medio, el pedido para el uso de una fracción de 485 m² de la calle Guillermo Enciso Velloso llegara a la Junta Municipal.

Aunque, según confirmaron desde la Junta Municipal, el proyecto quedo finalmente “cajoneado” en comisiones, ABC había constatado que la firma había empezado trabajos en la vía pública previamente.