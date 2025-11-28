Operativo Caacupé se activa en la Estación de Buses de Asunción

Como cada año, el Operativo Caacupé en la Estación de Buses de Asunción (EBA) inicia con la novena. Este viernes se realizó el lanzamiento y anuncian los precios y la liberación de horario.
Federico López, encargado de la Gestión Operativa en la EBA, manifestó que la liberación de horarios se dará a partir del domingo 7 de diciembre, a partir de las 12:00 y se extenderá hasta el lunes 8 de diciembre a las 18:00.
Los buses que prestarán servicio en esa fecha deberán llevar adherida al parabrisas la leyenda: “Hasta Caacupé” o “Hasta Ypacaraí”.
Tarifas de buses
- Asunción - Ypacaraí: G. 5.200.
- Asunción - desvío San Bernardino: G. 5.800.
- Asunción - Caacupé: G. 7.900.
Comentó que según las estadísticas, en esta época, pasan por la Estación de Buses entre 20.000 y 25.000 personas, por día.
En cuanto a seguridad, contarán con el apoyo de la Policía Nacional, el Grupo Lince, la Policía de Vigilancia de la Municipalidad de Asunción y la Policía Municipal de Tránsito.
Por su parte, la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), contará con una oficina móvil dentro de la EBA, donde los usuarios podrán realizar quejas y reclamos.