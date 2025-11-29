Jinetes de todo el país se alistan para la tradicional Cabalgata de la Fe hacia Caacupé

El presidente de la Asociación, Delfín Guimarães, adelantó que la participación será nuevamente multitudinaria.

“Estimamos que para las 11:30 ya estaremos listos. Somos jinetes de todo el país: Pedro Juan Caballero, Concepción, Itapúa, Ñeembucú, y también compatriotas que vienen de Nueva York, Buenos Aires y Suiza. Llevaremos frutos del campo y pediremos por un país mejor para todos”, resaltó.

Una tradición que trasciende fronteras

Guimarães recordó que esta cabalgata se realiza en honor a la Virgen de Caacupé, como gesto de gratitud por las bendiciones recibidas.

Desde hace 19 años, promeseros llegan acompañados de sus familias para cumplir su promesa, realizando el trayecto montados a caballo desde el Kurusu Peregrino hasta la capital espiritual del país.

Presencia del obispo, como cada año

Si bien aún no está confirmado, se espera que el obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, se sume nuevamente a la actividad.

La intención es que monte a caballo alrededor de las 12:00, desde la Dirección de la Policía Nacional, acompañado por los agentes policiales que escoltarán a la comitiva hasta la Basílica.

Misa, karu guasu y jineteada

Al mediodía se celebrará una misa especial para bendecir a los peregrinos. Finalizada la ceremonia a las 13:30, se realizará un karu guasu y posteriormente una jineteada en el Mangal de Caacupé, encuentro que cada año reúne a familias enteras para compartir y vivir la tradición campera.

