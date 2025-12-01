Nacionales
Requisan drogas, bebidas alcohólicas, celulares y armas en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero

Gran cantidad de dosis de drogas peligrosas, bebidas alcohólicas, algunos celulares y armas de fabricación casera fueron incautadas durante una requisa realizada en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

El comisario Sergio Sosa, jefe de prevención de la Dirección de Policía de Amambay informó sobre la incautación de drogas, armas, alcohol y celulares durante la intervención realizada en los pabellones del PCC y el Clan Rotela.

Policía manejaba información sobre objetos prohibidos en el penal

El comisario Sosa indicó que la Policía Nacional manejaba información sobre la presencia de varios objetos prohibidos en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. “En vista a la llegada de fin de año hemos coordinado con el director para llevar a cabo el procedimiento”, manifestó el jefe policial.

