Investigan posible abuso sexual infantil en Alberdi tras la viralización de un video

Un presunto hecho de abuso sexual infantil ocurrido en plena zona urbana de la ciudad de Alberdi está siendo investigado por el Ministerio Público, luego de que un video que involucra a tres niños de entre 7 y 8 años fuera grabado y viralizado en redes sociales y grupos de WhatsApp.

El material habría sido filmado en la intersección de las calles 14 de Mayo y Boquerón, en el microcentro de la ciudad, por una persona que posteriormente difundió las imágenes sin considerar la gravedad de exponer a menores de edad. La acción generó indignación y preocupación entre los pobladores.

La madre de uno de los niños afectados presentó la denuncia ante la Fiscalía, y la investigación queda a cargo del fiscal Diego Benítez, quien confirmó que el lunes se recibió la declaración de uno de los menores involucrados. “Ya se abrió una carpeta fiscal para investigar el hecho”, señaló.

Desde la Comisaría 26 informaron que, inicialmente, no se pudo identificar a la persona que grabó el video ni tampoco se recibieron denuncias formales el día del supuesto hecho. Vecinos del lugar manifestaron no haber presenciado la situación.

La jueza de la Niñez y la Adolescencia, Martha Paola Vera Cabral, emitió una orden que prohíbe absolutamente la circulación del video, con el fin de proteger la integridad de los menores. “Se dispuso la prohibición inmediata de difusión del material”, confirmó el fiscal Benítez.

El representante del Ministerio Público explicó que el hecho habría ocurrido el jueves de la semana pasada, pero el video se viralizó el sábado y, recién, el lunes se formalizó la denuncia.

“La Fiscalía trabaja con el equipo forense y profesionales de psicología, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, para brindar asistencia a los tres niños involucrados”, destacó.

Uno de los menores ya fue sometido a una inspección médica y otro será evaluado en las próximas horas. “Los tres niños reciben acompañamiento interdisciplinario especializado”, refirió.

La madre de uno de ellos cuestionó duramente a la persona que grabó el material en lugar de intervenir para frenar la situación. “Jamás intentó interrumpir el acto; solo se dedicó a grabar. Espero que la Justicia actúe. Me siento indignada e impotente”, expresó.