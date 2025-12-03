Denuncian cobros irregulares a docentes de Paraguarí por trámites de traslados temporales

La situación más preocupante se registra en la supervisión del distrito de Paraguarí, de acuerdo con la información obtenida mediante imágenes. Allí, además del pago por la carpeta, los docentes deben comprar rifas cuyos premios incluyen kits de asado, termo forrado y hoppies personalizados, sin que se les informe el destino de los fondos recaudados.

Los denunciantes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias, pues temen que sus futuros comisionamientos o traslados temporales, así como las resoluciones que les permiten permanecer en sus instituciones, puedan verse obstaculizados.

Según los testimonios, el monto exigido varía por distrito: en Carapeguá, G. 20.000 por carpeta; en Paraguarí, G. 15.000, que incluye la entrega de documentos y la participación en el sorteo. “Estamos obligados a pagar por un trámite y tememos que si no lo hacemos, no nos renueven el comisionamiento”, señaló una docente.

La denuncia también fue presentada a través del correo institucional del MEC, en la dirección quejas y denuncias. Desde la cartera educativa respondieron que los denunciantes deben identificar al supervisor involucrado y proporcionar su número de contacto.

Denuncia ante MEC y Anticorrupción

Otro docente manifestó que este tipo de prácticas ya había sido denunciado tres años atrás, incluso ante la Secretaría Nacional Anticorrupción, lo que en su momento detuvo el cobro por carpeta. En 2024 no se solicitaron carpetas para los movimientos; sin embargo, este año la exigencia reapareció, generando incertidumbre entre los educadores.

Consultada al respecto, la directora de Departamental de Educación, Gladys Garay, dijo desconocer la existencia de cobros por carpetas de traslados temporales.

Indicó que no puede consultar a sus supervisores porque no recibió denuncias formales ni documentación alguna, y que recién tomó conocimiento de la situación, aunque aclaró que esos aportes no llegan a la institución departamental.

Sorteo para cubrir actividades de la Supervisión

Asimismo, la supervisora de Paraguarí, Gloria Invernizzi, afirmó que los docentes realizan aportes voluntarios y que existe una Comisión de Apoyo integrada por directores de diversas áreas, cuyos fondos se destinan a actividades educativas, como reconocimientos a alumnos destacados y otras iniciativas previstas en Sapucái. No obstante, no brindó mayores detalles.

Admitió que las rifas se venden desde la supervisión y que los directores las distribuyen en sus instituciones. También confirmó que por cada carpeta presentada para movimientos o traslados ocasionales se cobra G. 5.000, monto que —aseguró— es remitido a la Dirección Departamental de Educación.

Por su parte, la supervisora de Yaguarón Silvia Torales, explicó que no cobran por entrega de las planillas temporales, de traslados y prórrogas; es totalmente gratuito y que desconoce que alguien lo esté cobrando.

A su vez, el supervisor de Carapeguá Carlos Báez, sostuvo que desconoce el supuesto cobro de G. 20.000 por carpeta, señalando que lo correcto es aplicar únicamente el arancel administrativo estipulado por el MEC que de G. 5.000, que se paga en concepto de movimiento de personal docente. Añadió que investigará si algún funcionario está realizando ese cobro de manera particular.