Pobladores de Puerto Barranquerita reciben atención médica con medicamentos

La atención médica benefició a unos 70 lugareños e incluyó la vacunación a personas mayores y niños, toma de presión arterial, control de papanicolaou, tratamiento de caries, limpieza y extracción de dientes, además de la entrega de medicamentos a los pacientes que fueron atendidos, según datos proveídos por los propios pobladores.

En el operativo sanitario estuvieron involucrados personal de blanco de la APS de Puerto Antequera, Villa de Mercedes y la colonia Barbero, todos con la coordinación de la Segunda Región Sanitaria, encabezada por el Dr. Darío Soria.

Sobre la importante actividad desarrollada en este lugar, el presidente de la comisión vecinal de Puerto Barranquerita, Osvaldo Ferreira, señaló que para ellos es muy oportuno que la Segunda Región Sanitaria realice este tipo de atención en la comunidad, atendiendo que la población se encuentra situada en una zona de difícil acceso por su ubicación geográfica y cuesta mucho sacrificio y recursos económicos para la gente trasladarse hasta Puerto Antequera o Villa del Rosario para recibir atención médica, indicó.

Traslado

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, manifestó que para el traslado de los profesionales, medicamentos y los equipos médicos desde Puerto Antequera hasta Barranquerita fueron utilizadas dos embarcaciones pequeñas proveídas por dos vecinos de la comunidad, teniendo en cuenta que la única vía más accesible para llegar a la población es por el río Paraguay, subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Apoyo en la gestión

Asimismo, destacó la gestión realizada por la concejal departamental Sonia Medina, con quien las familias de Puerto Barranquerita mantienen una amistad desde hace varios años, por lo que siempre le acompañan para realizar las gestiones con las distintas instituciones públicas, ya sea en el tema de la salud, educación o en cualquier otro pedido, refirió.

Mucha necesidad

En otro momento, expresó que la gente de Barranquerita es una población que necesita de más asistencia de parte de las autoridades de todos los entes públicos, debido a que, en primer lugar, está asentada sobre la ribera del río Paraguay y es bastante difícil llegar hasta el lugar, que hasta hoy la forma más accesible es por la vía fluvial, aunque últimamente también ya hay posibilidad de acceder al pequeño poblado por tierra utilizando los caminos que cruzan por los establecimientos ganaderos, pero que se requiere del permiso de los propietarios, aseveró Ferreira.

Cambio de trayecto de la energía eléctrica

Finalmente, el poblador y dirigente comentó que en estos momentos los habitantes de Barranquerita, incluidos los dueños de las fincas ganaderas y productores agrícolas, están enfocados en un proyecto que va a ser bastante beneficioso para todos, cual es el cambio de trayecto del tendido eléctrico de la Ande, que actualmente cruza sobre el río Jejuí y lo quieren llevar por la colonia Volendam hasta la estancia Tajy Kare, hasta donde ya llega la línea del tendido eléctrico, explicó.

Lea más: Antigua comunidad ribereña recibió importantes mejoras en infraestructura

El pedido del cambio del recorrido obedece a que el servicio tiene muchos problemas de cortes de energía, principalmente por la caída de los postes, cables sueltos, y, para completar, que en la época de la crecida del río ya no se puede ingresar a la zona para reparar las averías, ni mucho menos cambiar las columnas, enfatizó.