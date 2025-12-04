Estampillas “Navidad 2025” inspiradas en el arte paraguayo

La colección está compuesta por dos sellos. El primero, con un valor de G. 5.000, lleva el título “La Anunciación bajo un cielo de Ñandutí”, y representa la escena bíblica en la que el Ángel anuncia a María la llegada del Salvador. Este diseño incorpora el tradicional ñandutí paraguayo, aportando un fuerte elemento identitario.

El segundo sello, con valor de G. 10.000, se denomina “La Sagrada Familia entre lapachos y cocoteros”. En este caso, la imagen ilustra a la Sagrada Familia en un entorno compuesto por lapachos, cocoteros y flores de mburucuyá, elementos propios de la flora paraguaya. La escena evoca recuerdos familiares y tradiciones de la infancia mediante los ornamentos florales.

Arte y técnica detrás de las estampillas

Ambos sellos postales se inspiran en obras del artista Mauro Thompson, quien utiliza la pintura acrílica y técnicas mixtas para plasmar temáticas religiosas y tradicionales dentro de contextos nacionales. La impresión de las estampillas fue autorizada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto número 3437 del 6 de marzo de 2025.

Cada diseño se editó en una tirada de 300 unidades, totalizando 600 estampillas disponibles para coleccionistas, usuarios y el público en general.

Adquisición y uso

Las nuevas estampillas pueden ser adquiridas en la sede central del Correo Paraguayo, ubicada en Alberdi 130 y Benjamín Constant, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00. Además, los interesados pueden realizar consultas a través del correo electrónico filateliaventas@gmail.com.

Estas emisiones son válidas para el franqueo de envíos nacionales e internacionales, permitiendo a los usuarios seleccionar los sellos que deseen para el pago de correspondencias y artículos impresos.

Promoción de la cultura y la filatelia nacional

Con la emisión de la serie “Navidad 2025”, Dinacopa no solo facilita el servicio postal, sino que también promueve el arte, la identidad y las tradiciones paraguayas, reafirmando el valor de la filatelia como una expresión cultural y un medio de difusión de la riqueza artística del país.