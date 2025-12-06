Nacionales
06 de diciembre de 2025 - 21:41

Mundial 2026: arte paraguayo llega a líderes de la FIFA, de EE.UU., México y Canadá

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó una obra de la artista paraguaya Lili Cantero a Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos.
El arte paraguayo alcanzó una vidriera histórica en el marco del Mundial de Fútbol 2026. La artista nacional Lili Cantero compartió el emotivo momento en el que sus obras llegaron a manos de máximas autoridades de la FIFA y de los países anfitriones del Mundial 2026, durante el sorteo oficial realizado en Washington, Estados Unidos.

Lili Cantero, quien viene destacándose internacionalmente por su trabajo artístico vinculado al fútbol y al deporte, relató que mientras el mundo esperaba conocer los grupos del Mundial 2026, ella vivía uno de los hitos más significativos de su carrera profesional.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó una obra de la artista paraguaya Lili Cantero a Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Sus piezas, unas pelotas pintadas a mano, estuvieron presentes en el Kennedy Center, sede del Official Draw de la FIFA.

Obras entregadas a líderes mundiales

Según relató la propia artista en redes sociales, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue quien entregó sus obras a Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó una obra de la artista paraguaya Lili Cantero a Mark Carney, primer ministro de Canadá.
“Ver cómo mis obras eran entregadas para conmemorar un evento tan importante me llena de emoción y orgullo”, expresó la artista paraguaya.

Según relató Cantero, cada obra fue concebida con un propósito claro: unir a tres naciones, tres culturas y tres historias bajo un mismo lenguaje, el del arte y el fútbol.

La obra de la artista paraguaya Lili Cantero, pelotas personalizadas bajo la temática del Mundial 2026.
Las piezas incorporan el Kennedy Center como símbolo del encuentro histórico y cada bandera lleva los colores de sus host cities, como un mapa emocional de este Mundial que une a todo un continente.

La obra de la artista paraguaya Lili Cantero, pelotas personalizadas bajo la temática del Mundial 2026.
