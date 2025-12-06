Mundial 2026: arte paraguayo llega a líderes de la FIFA, de EE.UU., México y Canadá

Lili Cantero, quien viene destacándose internacionalmente por su trabajo artístico vinculado al fútbol y al deporte, relató que mientras el mundo esperaba conocer los grupos del Mundial 2026, ella vivía uno de los hitos más significativos de su carrera profesional.

Sus piezas, unas pelotas pintadas a mano, estuvieron presentes en el Kennedy Center, sede del Official Draw de la FIFA.

Lea más: Un talento excepcional: Lili Cantero brilla en la Semana del Arte de Miami

Obras entregadas a líderes mundiales

Según relató la propia artista en redes sociales, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue quien entregó sus obras a Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Lea más: ¡La paraguaya Lili Cantero expone en París en el marco de los Juegos Olímpicos!

“Ver cómo mis obras eran entregadas para conmemorar un evento tan importante me llena de emoción y orgullo”, expresó la artista paraguaya.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según relató Cantero, cada obra fue concebida con un propósito claro: unir a tres naciones, tres culturas y tres historias bajo un mismo lenguaje, el del arte y el fútbol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las piezas incorporan el Kennedy Center como símbolo del encuentro histórico y cada bandera lleva los colores de sus host cities, como un mapa emocional de este Mundial que une a todo un continente.

Lea más: La paraguaya Lili Cantero pintó un balón inspirado en Carlos Vives, quien quedó encantado con la obra de arte