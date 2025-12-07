Niños extraviados en Caacupé: piden a padres estar atentos

Desde el Minna pidieron a los padres que acuden a cumplir con sus promesas a la Virgen de Caacupé que estén atentos y pendientes de sus hijos e hijas para evitar extravíos en la multitud.

Señalan que si notan alguna situación que les preocupe o que requiera apoyo, realicen las denuncias en el puesto instalado en la Plaza Tte. Fariña para ayudar y actuar rápido.

También están disponibles los siguientes números para llamar: 147 Fono Ayuda, 911 Policía Nacional.

Más temprano informaron de un número importante de extravíos de niños de primera infancia.

Protocolo ante extravío de niños y niñas

Estos casos activaron el Protocolo de Búsqueda y Localización en conjunto con la Policía Nacional del Paraguay.

Hasta el momento se reportó la localización de familiares de un niño de 7 años extraviado, abordado por los Chalecos Rojos (funcionarios y voluntarios del Minna) y protegido en la Carpa del Minna, ubicada en la plaza al costado de la Basílica de la Virgen de Caacupé.

“El día de hoy a la mañana, alrededor de las siete de la mañana, se acerca a nosotros una señora comunicando que su hijo de seis años se había extraviado, activamos en ese momento el protocolo y acompañamos la búsqueda del niño. Así mismo fue localizado, para poder llevarle mientras en el espacio de cuidados del programa abrazo”, relató una de las Chalecos Rojos en un video.

Instan nuevamente a la ciudadanía a no llevar a los niños, sobre todo de primera infancia, a la peregrinación, debido a la gran aglomeración de personas que se da principalmente en esta fecha, a fin de evitar y prevenir cualquier tipo de vulneración que pudiera darse.

"Instamos a los padres a que tengan mucho cuidado, de que cuiden de sus hijos, porque hay extravíos debido a la cantidad de personas, la aglomeración es frecuente, de que esto suceda, estamos nosotros para apoyar, ante cualquier situación puede comunicarse al 147 si ven algún tipo de vulneración estamos atentos para apoyar y ofrecer los servicios", reiteró la funcionaria.