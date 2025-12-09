Operación Escudo Guaraní: aseguran que pérdida generada al sector criminal es de US$ 18 millones

El comandante del Ejército, Manuel Rodríguez, comentó que dentro del marco de la operación Escudo Guaraní ya le logró generar una pérdida de unos 18 millones de dólares al sector criminal, así como toneladas de marihuana. Este martes, un contingente de 300 militares salió rumbo a Canindeyú.

La Operación Escudo Guaraní es un importante despliegue militar y de seguridad lanzado por el Gobierno de Paraguay para combatir el crimen organizado en zonas fronterizas.

Indicó que se cuenta con recursos propios de las Fuerzas Militares, del Comando del Ejército, de Comando de la Fuerza Aérea y de la Armada entre otros.

El objetivo del despliegue de los 300 militares es reforzar el personal que ya fue previamente desplegado.

“Es importante destacar que tenemos los operativos por el fin de año también, para que la ciudadanía pueda estar un poco más segura. Les pido también que no se asusten, habrá puestos de control, puestos de chequeo, distintas operaciones que posteriormente vamos a avisar”, manifestó.

Desde su lanzamiento a principios de noviembre de 2025, la operación reportó resultados significativos, incluyendo el decomiso de grandes cantidades de drogas (más de 11 toneladas de marihuana en Amambay y 1.000 kg en Ñeembucú) y ocasionó pérdidas estimadas en 18 millones de dólares al crimen organizado.

Detalles del despliegue

La operación implica el despliegue de un contingente significativo compuesto por personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico de las Fuerzas Armadas de la Nación. Se mencionaron cifras de más de 4.000 efectivos militares participantes.

Las fuerzas están desplegadas en puntos estratégicos del territorio nacional, con un enfoque particular en las zonas limítrofes como los departamentos de Amambay y Ñeembucú.

El operativo se lleva a cabo por tierra, aire y agua, con el apoyo de aeronaves, como los Super Tucano, helicópteros y embarcaciones de la Armada Paraguaya.