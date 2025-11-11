Operación Escudo Guaraní: más de 300 militares reforzarán zonas fronterizas

Este martes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, anunció el despliegue de 321 militares que apoyarán el Operación Escudo Guaraní en las ciudades de frontera.

“Se trata de un importante desplazamiento de medios del Ejército, la Armada, las Fuerzas Aéreas y la Dirección de Material Bélico (Dimabel), con el apoyo del Comando Logístico para que el desplazamiento y las tareas se realicen con posibilidades de éxito”, especificó.

También indicó que el desplazamiento que se suma a las operaciones en curso en la zona norte son realizadas para apoyar a la ciudadanía. “Ningún ciudadano honesto puede sentirse amedrentado, ni preocupado por la presencia del personal militar”.

Explicó que el personal militar tiene la orden de que su presencia debe ser una garantía y apoyo de solidaridad con los ciudadanos “que tanto necesitan vivir en paz”.

Enfatizó que el Gobierno está decidido a combatir el crimen organizado.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares César Moreno, señaló que dentro del marco de la Operación Escudo Guaraní, este es uno de los tantos contingentes que serán desplazados hasta las ciudades fronterizas.

“Este contingente se desplazará a los destacamentos de frontera de las Fuerzas Armadas y bases aéreas, donde serán empleados de acuerdo al requerimiento”, indicó.

Copa Sudamericana

Anunció que además de este operativo, también estarán involucrados en el trabajo que se realizará por la realización de la final de la Copa Sudamericana en nuestro país, el próximo 22 de noviembre.