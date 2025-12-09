Vecinos exigen mejoras urgentes en el camino de acceso al Barrio del Este

Pobladores del sector señalan que diariamente deben sortear baches, barro y tramos intransitables para llegar al casco urbano.

Lea más: Pobladores de Pilar piden arreglo de calles

La vía, de tierra y sumamente deteriorada, es utilizada por cientos de personas para asistir a sus lugares de trabajo, realizar trámites y llegar a instituciones educativas.

También constituye un corredor clave para pequeñas panaderías, hoteles, escuelas y actividades productivas vinculadas a la agricultura, ganadería y horticultura.

A esta situación se suma que, durante los días de lluvia, el camino se vuelve prácticamente intransitable. Vecinos relataron que incluso camionetas doble tracción quedan empantanadas en medio del barro, lo que ocasiona retrasos, daños en los vehículos y situaciones de riesgo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los motociclistas, por su parte, denuncian que el trayecto se transforma en una trampa peligrosa: varios han sufrido caídas debido al terreno resbaladizo y los surcos profundos que se forman con el paso de los vehículos pesados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El camino que atraviesa el barrio conecta además con las compañías Camba Cúa y Valle Apu’a, considerado fundamental para que los productores puedan trasladar su mercadería hacia el mercado local.

Los vecinos aseguran que han presentado varias notas solicitando arreglos, enripiado e incluso adoquinado, pero sostienen que sus pedidos no han sido atendidos.

Incluso visitantes que se hospedan en hoteles de la zona expresaron su sorpresa por el mal estado del trayecto. “Las autoridades deben mejorar esta zona. Es un lugar lindo, pero el camino hace que muchos eviten venir”, manifestó José Negrete, quien llegó desde Asunción.

Consultado al respecto, el intendente municipal de Pilar, Fernando Ramírez (ANR-HC), afirmó que el mejoramiento está previsto para los próximos días.

“Una vez terminemos el enripiado en el barrio Colinas, jueves o viernes, estaremos trabajando allí. Creemos que será para este sábado o lunes”, señaló el jefe comunal.