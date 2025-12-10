Indígenas llevan 21 días sin agua y amenazan con cierres de ruta

La comunidad indígena de Tarumandymi y varias familias cercanas denuncian que están sin agua potable desde hace 22 días debido a la avería del motor de la junta de saneamiento. El equipo habría quedado inutilizado el pasado 28 de noviembre, según confirmó la presidencia de la junta.

El desabastecimiento afecta a “unas seis familias y a toda la comunidad indígena”, informó Genoveva Romero Pereira, presidenta de la Junta de Saneamiento de Tarumandymi. Señaló que el problema no solo es el motor quemado, sino también “fallas en la instalación” que dificultan la distribución del servicio.

Situación crítica por falta de agua

Valeriano Duarte, referente indígena del lugar, manifestó que la situación es crítica y que recurren constantemente a la aguatería y a instituciones del Estado para conseguir algún tipo de asistencia.

“Es muy difícil la situación. Hacemos reclamos para que intervenga el Estado. Mientras no inicien los trabajos, seguiremos organizando la movilización”, expresó.

Duarte señaló que, a través del director de la Policía Nacional, la presidenta de la Junta de Saneamiento logró contactar con el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), quien le dio una “noticia positiva”: el Indi se comprometió a colocar un motor nuevo para restablecer el suministro.

“Nos prometieron que hoy vendrán a revisar el motor. Vamos a esperar hasta las 12:00 el retorno. Si no tenemos respuesta, vamos a manifestarnos de tarde”, aseguró.

Indi promete la compra de un motor nuevo

La presidenta de la junta de saneamiento, Genoveva Romero, confirmó que habló con el titular del Indi, quien también le aseguró la compra de un nuevo motor para reemplazar el que se quemó hace casi un mes.

Sin embargo, tanto la comunidad indígena como los vecinos insisten en que necesitan una solución urgente y no solo promesas, ya que el acceso al agua es esencial para las familias afectadas. Por ello, advierten que cerrarán la ruta Luque–San Bernardino esta tarde si no reciben confirmación oficial del inicio de los trabajos.