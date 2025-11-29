Encuentran productos de kits del Indi en venta durante allanamiento a comercio de Yasy Cañy

La Policía Nacional, junto a la Fiscalía y representantes del Indi intervinieron un local ubicado en la colonia Mandu’arã, de Yasy Cañy, Canindeyú por la denuncia de la supuesta venta de productos que se entregan a los líderes de las comunidades indígenas para repartir en sus zonas.

Tras el allanamiento, comprobaron el hecho y la misma dueña del local, identificada como Lima de Villalba, admitió que compra los productos de los líderes indígenas a menor precio para luego venderlos. Según el relato de la mujer, el cacique de la colonia Santa Librada, identificado como Juan Carlos Eremia Paredes, fue quien le vendió los productos, de acuerdo a lo que dice en el informe policial.

“Hablamos con policías de investigación de delitos y se fueron a lugar, hicieron una venta simulada, ahí encontraron mercaderías que aparentemente eran de nuestros kits que nosotros estábamos entregando a las comunidades indígenas. Se presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) y se designó a la fiscal Ines Estigarribia, que es la fiscal de Curuguaty para que realice el allanamiento del lugar”, comentó Edgar Núñez, director jurídico del Indi.

Detalló que si bien encontraron los productos, no los encontraron en grandes cantidades.

Venta de productos de kits

La misma mujer admitió que no solo ella, sino que varios comercios de la zona operan de la misma forma con los líderes indígenas que viven en las inmediaciones, ya que son estos quienes ofrecen los productos a los comerciantes.

“La dueña del lugar admitió la situación. Ella nos dijo que efectivamente eran ofrecidos por algunos miembros de la comunidad indígena, pero a precio menores, y que no solamente están siendo ofrecidos ahí, sino que prácticamente en toda la ciudad”, explicó Núñez.

Si bien los kits que entrega el Indi tienen un logo en las bolsas, los productos no cuentan con identificación de ese tipo, pero sí lograron concretar la identificación de los productos, ya que coinciden con las marcas y el tipo con los que arman los kits.

Agregó que a fin de evitar situaciones similares, hablarán con las empresas que le entregan los productos para poner logos a los mismos.