Parque de diversiones genera polémica por ocupación de espacios públicos en Paraguarí

Los juegos del parque de diversiones fueron instalados en lugares considerados peligrosos, hacinados entre árboles, tendido eléctrico y vías de circulación. La cesión de los espacios públicos se realizó en el marco de los festejos en honor a Santo Tomás, previstos para el 21 de diciembre. La situación representa un riesgo para la ciudadanía, principalmente para niños y jóvenes que frecuentan el área, señaló el denunciante Esteban González.

Varios pobladores también se comunicaron para denunciar el hecho. Las quejas refieren que la autorización para la explotación del parque permitió la ocupación de sectores internos de la Plaza India Juliana, donde fueron instaladas la rueda gigante y varias casillas de juegos, sin la previsión de sanitarios para los visitantes.

A esto se suma la colocación de un juego mecánico tipo Kamikaze en plena intersección de las calles 14 de Mayo y Paí Gómez, lo que afecta también a la zona donde funciona la Dirección de Policía Departamental Fulgencio Yegros, generando un escenario de caos vehicular y peatonal.

“No hay quien dirija el tránsito. Las calles no fueron autorizadas para la instalación de los juegos”, afirmó el denunciante González.

Riesgo eléctrico y patrimonio histórico

La Plaza India Juliana, ubicada detrás de la Iglesia de Santo Tomás Apóstol, también fue señalada como un lugar de alto riesgo, ya que el tendido eléctrico pasa a escasos centímetros de los juegos mecánicos. “Es aterrador. Si ese Kamikase se inclina o cae podría incluso destruir casas coloniales que forman parte del patrimonio histórico del municipio, con más de 250 años de historia”, refiere la denuncia ciudadana.

Incumplimiento contractual y marco legal

Tanto el beneficiario de la cesión del espacio público como la Municipalidad incumplen lo estipulado en el contrato firmado entre el intendente Marcelo Simbrón y el propietario del parque de diversiones, Daniel Delvalle, el pasado 26 de noviembre, en el marco de los Festejos Patronales en honor al Santo Patrono Santo Tomás, programados del 1 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

El documento establece la instalación del parque en la Plaza de Toros Santo Tomás, en el barrio San Francisco II, y en la Plaza India Juliana, y no en medio de las calles Paí Gómez y 14 de Mayo.

Aunque para muchos esta práctica resulta “normal” por la cercanía de la festividad patronal y del aniversario fundacional del distrito, la controversia se centra en el cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal N° 3966/2010. Su artículo 134, modificado por la Ley 6101/18, define a las plazas, parques, calles y avenidas como bienes del dominio público municipal, de uso libre, colectivo y permanente, estableciendo de forma expresa que no pueden ser objeto de concesión para uso de particulares.

Consultado sobre la denuncia ciudadana, el intendente municipal Marcelo Simbrón afirmó que la autorización otorgada no constituye una concesión de uso permanente del espacio público. “No es concesión para uso largo, es un permiso para instalar en forma temporal”, sostuvo.

El jefe comunal agregó que la medida ya fue definida por la administración municipal y que, por el momento, no será revisada. “Ya está la decisión y ya no se podrá rever por ahora”, expresó.