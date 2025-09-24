Viajes

Paraguarí: descubrí sus pueblos pintorescos con turismo interno certificado

Paraguarí se destaca como un destino único para el turismo interno, combinando cerros, ríos, lagunas, historia y cultura viva. Sus pueblos pintorescos ofrecen templos coloniales, museos, estaciones de tren antiguas, artesanías y gastronomía típica, garantizando experiencias únicas de aventura, cultura y descanso en un entorno seguro y certificado por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

Por Emilce Ramírez
24 de septiembre de 2025 - 09:06
Desde el cerro Perö de Paraguarí se puede disfrutar de las demás serranías que rodea al poblado.
Qué son los “Pueblos pintorescos”

Los “Pueblos pintorescos” es un proyecto que se está desarrollado en el Departamento de Paraguarí en los distritos de Pirayú, Yaguarón, Paraguarí, Escobar, Sapucái y Gral. Bernardino Caballero.

Estos son los municipios que demostraron interés de trabajar y ofrecer sus atractivos turísticos, gastronómicos, culturales, históricos y naturales que forman parte del patrimonio de los pueblos.

Astrocamping en la cima del Cerro Yaguarón, ofrece como alternativa de turismo.
Los turistas pueden acampar en la cima del cerro Yaguarón.

Pero el recorrido por la región se puede iniciar en Yaguarón, destacado por el Templo San Buenaventura, patrimonio histórico y cultural, museos, miradores y leyendas guaraníes que enriquecen la visita.

Las esculturas de los seres mitológicos ubicados al pie del cerro Yaguarón.
El templo San Buenaventura, una reliquia de Yaguarón.
En el legendario Cerro Yaguarón se pueden apreciar los caminos de los mitos y la escultura de seres mitológicos ubicados al pie del cerro.

En la cima se encuentra el museo Yaguarú, donde se guarda la historia del acervo guaraní, el museo Gaspar Rodriguez de Francia, museo de la Memoria en homenaje a los héroes del Chaco, el museo Ramón Bogarín Ambulo.

Museo Gaspar Rodríguez de Francia.
Qué hacer en Pirayú

Pirayú ofrece la estación de tren más antigua del país, que conserva vestigios del movimiento ferroviario y una antigua locomotora. Además, cuenta con el Museo Campamento Cerro León y la posibilidad de visitar a las artesanas que tejen Ñanduti.

En Pirayú se puede disfrutar de la gastronomía y visitar la antigua estación del tren.
Qué hacer en Paraguarí

Paraguarí, capital departamental, cuenta con cerros emblemáticos como el Cerro Peró, donde existe un mirador y un oratorio construido por la comuna. Desde la cima se puede disfrutar de la vista panorámica de un paisaje envidiable, rodeado de los principales cerros: Santo Tomás, Cristo Redentor, Mbatovi y Cerro Hú.

Uno de los lugares históricos es el Cerro Mba’e, o Cerro Porteño, donde se libró la Batalla de Paraguarí el 19 de enero de 1811.

Cerro Perö de Paraguarí.
Museo Histórico y Cultural de la ex estación ferroviaria: el sitio fue habilitado en 1864. En el lugar funcionaba el edificio de la estación de trenes y en él se pueden apreciar algunos mobiliarios, herramientas, una vieja báscula, que eran utilizados durante la gran movida de pasajeros que llegaban a la estación ferroviaria de Paraguarí, actividad que fue trascendental pues movió la economía del lugar.

Qué hacer en Sapucái

Sapucái, por su parte, posee casas coloniales, la Villa Inglesa, antiguos trenes restaurados y el Museo Vivo de la ex estación del tren, con varias locomotoras y el único taller a vapor donde se fabricaban repuestos, aún intacto.

El Museo Vivo de Sapucai donde se puede apreciar lo que fue el funcionamiento del taller y de la ex estación ferroviaria
También se puede disfrutar del Santo Inglés, o Cascada Sapucái, declarado área silvestre protegida bajo dominio público municipal según la Ley N°7285/2024, con la categoría de paisaje protegido, destacando sus saltos de agua y naturaleza abundante.

El Salto Inglés, o Cascada Sapucái, declarado área silvestre protegida.
Qué hacer en Escobar y General Bernardino Caballero

Los distritos de Escobar y General Bernardino Caballero se destacan por su estación ferroviaria antigua, el balneario Itá Coty, piletas naturales y espacios para acampar.

Conservan costumbres y arquitectura colonial, así como festividades tradicionales, ofreciendo un recorrido completo por la cultura, gastronomía y paisajes de Paraguarí.

La ex estación de tren de Escobar que en su interior cuenta con un museo y enfrente se observa a una zorra, montacarga.
Qué hacer en Carapeguá

También se puede visitar Carapeguá, conocer su variedad de artesanías hechas por artesanos, incluyendo colchas, manteles y prendas de vestir, y conocer la idiosincrasia de la vida cotidiana del pueblo.

Una variedad de artesanía se pueden apreciar y comprar de Carapeguá.
Para quienes gustan de la naturaleza, es posible realizar un recorrido por el sitio natural Mocito Isla, ubicado en la zona de amortiguamiento del Lago Ypoá, en la Compañía Caapucumí, donde los turistas llegan realizando un recorrido de 850 metros por un canal de agua en cachiveo o canoa y para disfrutar de vistas panorámicas se puede escalar el Cerro Bogarín.

Los turistas que quieran llegar al Mocito Isla son trasladados en canoa o cachiveo.
Naturaleza y áreas protegidas

Paraguarí también destaca por sus áreas silvestres protegidas, como el Parque Nacional La Rosada en Ybycuí, el Monumento Natural Cerro Acahay y el Parque Nacional Lago Ypoá, donde los visitantes pueden disfrutar de senderos, saltos de agua, humedales, flora y fauna locales, ideales para desconectar y compartir en familia.

El Parque Nacional La Rosada de Ybycuí, una alternativa de turismo para visitar
Historia y cultura viva

El departamento posee museos y sitios históricos vinculados a batallas por la independencia y la Guerra de la Triple Alianza, como el Museo Casa-Oratorio Cabañas, la fundición de hierro La Rosada y el Cerro Mba’e de Paraguarí.

Estos lugares permiten conocer la historia del país mientras se disfruta de paisajes y cultura local. En Pirayú se encuentra el Campamento Cerro León.

Museo Casa Oratorio Cabañas de Caapucú, un importante sitio histórico.
En cada distrito hay posadas turísticas para el descanso de los visitantes, y quienes gustan de la ecoaventura pueden acampar en la cima de los cerros o alojarse en albergues que cuentan con espacios naturales.

Los visitantes pueden hospedarse en la posada Santa Bárbara, ideal para descansar y disfrutar de todo lo que ofrece Carapeguá.
