Comercio experimenta un importante repunte en la recta final del año en Pedro Juan Caballero

Las ventas en la ciudad de Pedro Juan Caballero se incrementaron en el último bimestre del año, según reportaron desde el sector comercial. La condición siempre favorable de la frontera seca con Brasil, que atrae a miles de compradores del vecino país, y la tendencia a la baja que mantuvo el dólar en los últimos tiempos en nuestro país fueron factores que impactaron de forma positiva en el comercio pedrojuanino, según analizaron los comerciantes.

“Con el Black Friday empezó el repunte del 20% en el comercio; la innovación y la creatividad de los comerciantes también contribuyeron a ello”, indicó Rubén Rivas, gerente de un importante centro comercial dedicada de la zona.

El 2025 sería mejor que 2024

De acuerdo con las manifestaciones de Tomás Medina, secretario de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CITCS) de Pedro Juan Caballero, el repunte de los últimos meses fue tan importante que se lograría superar la facturación registrada en 2024, pese a los números desfavorables que se tuvieron hasta octubre de este año. Son miles de turistas los que realizan sus compras en esta capital departamental.

Lea más: Black Friday: unas 50.000 personas hicieron sus compras en la frontera

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos recibiendo en promedio unos 6.000 turistas, y esto significa un ingreso de aproximadamente 3.000.000 de dólares diarios”, señaló Medina. Agregó que, a los productos siempre apetecibles para los turistas, como los de informática, electrónicos, bebidas, perfumes y cosméticos, ahora se suman las ofertas propias de esta época del año, como regalos, accesorios y adornos navideños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, destacó el efecto multiplicador del flujo de turistas en áreas como la hotelería, gastronomía y el rubro de los combustibles.