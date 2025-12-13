Arrancó la Expo Ao Po’i 2025 en Yataity con feria artesanal y actividades culturales

Este sábado inició oficialmente la Expo Feria Ao Po’i 2025 en el distrito de Yataity, departamento de Guairá, con la apertura de la exposición artesanal y un programa de actividades culturales y artísticas abiertas al público. La muestra se desarrolla en la Plaza Gral. Francisco Roa, epicentro tradicional del evento.

La Expo Ao Po’i llega a su vigésima octava edición y se extenderá durante diez días, hasta el domingo 21 de diciembre, consolidándose como una de las principales ferias culturales y turísticas del interior del país. La actividad rinde homenaje al ao po’i, prenda textil considerada símbolo de la identidad cultural del Guairá.

Desde las primeras horas de la jornada inaugural, el público pudo recorrer los stands de artesanos locales, donde se exhiben y comercializan prendas bordadas a mano, tejidos y otros productos elaborados con técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación.

El programa contempla una exposición permanente que permanecerá habilitada todos los días, de 08:00 a 20:00, con la participación de artesanos provenientes de distintos barrios y compañías del distrito. Las actividades incluyen además demostraciones de hilado, concursos de bordado y desfiles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Expo Ao Po’i 2025 en Yataity: fecha, actividades y todo lo que tenés que saber

Este sábado, la agenda arrancó con la apertura de la feria a las 08:00, una demostración de hilado a las 10:00 y la exposición permanente durante toda la jornada. El domingo 14 se celebrará una misa de acción de gracias, con bendición de bastidores, seguida de presentaciones artísticas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El lunes 15, miércoles 17 y jueves 18 la muestra continuará con exposición permanente, mientras que el martes 16 se realizará la inauguración oficial de la Expo Ao Po’i, prevista para las 13:00, con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales, incluído el presidente Santiago Peña.

Uno de los momentos destacados será el desfile infantil, programado para el jueves 18 a las 19:00, donde niños y niñas lucirán prendas confeccionadas en ao po’i. El viernes 19, a las 19:00, está prevista la presentación de clausura de la Escuela Municipal de Danza, que formará parte de las propuestas artísticas incluidas en el programa oficial de la feria.

Lea más: Ao po’i en todo su esplendor: Yataity alista circuito de turismo vivencial

El sábado 20 se desarrollará una de las jornadas más intensas, con el concurso de bordados desde las 09:00 y la elección de Miss Ao Po’i a las 19:30. Ambas actividades suelen congregar a un importante número de participantes y público.

La premiación al mejor stand se realizará el domingo 21 a las 18:00, marcando el cierre de la expo, que culminará con la exposición permanente durante toda la jornada.