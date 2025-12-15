Escándalo en la parroquia Santísimo Redentor: cruce de denuncias entre una feligresa y el párroco

La polémica se desató tras una celebración eucarística en la parroquia Santísimo Redentor, donde se produjo un enfrentamiento entre una feligresa y el párroco Aldo Antonio Ramírez Denis.

El hecho derivó en versiones contrapuestas: por un lado, la denuncia del sacerdote por un presunto acto de irreverencia y sacrilegio; por otro, la acusación de la mujer involucrada, Daysi Diana Vázquez, quien asegura haber sido víctima de un trato humillante y discriminatorio.

El conflicto se amplificó en redes sociales luego de que Mariza Vázquez, hermana de la mujer, realizara un duro descargo público.

En su publicación, acusó al sacerdote de haber proferido expresiones ofensivas contra su hermana, incluyendo el calificativo de “golfa”, y cuestionó su conducta pastoral.

“No suelo hacer este tipo de publicaciones, pero no voy a callarme cuando se meten con mi familia”, expresó, poniendo en duda el rol del párroco como guía espiritual y señalando que sus actitudes generan desconfianza y desaliento entre los fieles.

Por su parte, Daisy Vázquez relató que durante la misa del domingo, celebrada entre las 19:30 y las 20:30, el sacerdote se negó a darle la comunión directamente, le dio la espalda y le indicó que comulgara con una ministra extraordinaria, lo cual según afirmó aceptó en ese momento, aunque con evidente malestar.

La mujer explicó además que se desempeñaba como monitora de la celebración y que, al finalizar la misa, solicitó la palabra para brindar un aviso parroquial relacionado con una rifa prevista para el 28 de diciembre.

Según su versión, el sacerdote Aldo Ramírez Denis, le negó la palabra de manera autoritaria frente a todos los presentes.

“Eso fue el momento en que decidí sacar a la luz y hacer viral su reacción para conmigo, que viene desde hace tres meses atrás”, sostuvo.

En su testimonio, Vázquez también afirmó que el sacerdote habría enviado, de manera equivocada, un audio el pasado 21 de septiembre, un día antes de su cumpleaños en el que se refería a ella de forma despectiva.

“He visto que la golfa estuvo presente en la misa, parece que mañana es su cumpleaños”, serían las palabras atribuidas al padre Aldo Ramírez.

Ante esta situación, la mujer anunció que presentará una denuncia formal por violencia contra la mujer. El abogado Rodolfo Gutiérrez confirmó que tomó el caso y que se encuentran elaborando el documento correspondiente.

“Para este fin de semana ya vamos a tener listos los documentos para presentar la denuncia en contra del sacerdote por violencia contra la mujer”, señaló.

Comunicado

En contrapartida, el párroco Aldo Ramírez Denis difundió un comunicado oficial en el que denunció un presunto acto de irreverencia y sacrilegio ocurrido en pleno oficio religioso.

Según su relato, una mujer interrumpió la liturgia y accedió al altar mayor durante la distribución de la Sagrada Eucaristía, un espacio reservado exclusivamente para el culto.

“Con profundo dolor y consternación informo a la comunidad sobre un acto de grave irreverencia y sacrilegio acaecido en el altar mayor”, expresa parte del comunicado, en el que se señala además que el hecho causó “escándalo y dolor en el corazón de la comunidad de fe”.

El sacerdote explicó que la situación se originó cuando la feligresa no recibió la comunión directamente de él, ya que se dirigía al altar tras concluir la fila de comulgantes, y que fue indicada a recibir la Eucaristía de una ministra extraordinaria que aún continuaba con la distribución.

Asimismo, aseguró que lo ocurrido quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado del templo, las cuales servirían como respaldo de su versión.

El caso continúa generando debate y expectativa en la comunidad local, mientras se aguarda la formalización de la denuncia anunciada y eventuales pronunciamientos de las autoridades eclesiásticas competentes.