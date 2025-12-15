Vecinos de Asunción exigen señalización para evitar más accidentes en cruce peligroso

Vecinos de barrio Obrero piden señalizar peligroso cruce entre 13 Proyectadas y Chile (calle preferencial), donde ya se registraron varios accidentes. El lugar no es solo peligroso para los conductores, sino también para quienes viven en la zona.
Víctor Araujo, quien hizo la denuncia vía redes sociales, señaló ser uno de los más afectados, ya que en la mayoría de los choques los vehículos terminan impactando contra su vivienda.
“Hacen falta señalizaciones y una lomada porque los accidentes son muy seguidos en este lugar”, remarcó.
A renglón seguido comentó que el último percance se produjo ayer cerca del medio día. “Yo estaba haciendo los preparativos para el almuerzo cuando escucho un fuerte golpe y al salir ya vi a los dos vehículos sobre mi vereda”, recordó.
“En la otra cuadra, que es 12 proyectadas, se puso una lomada y disminuyeron los accidentes”, mencionó.
“Acá necesitamos una lomada y un cartel de Pare que haga reducir la velocidad y así tratar de evitar accidentes, porque en época de clases hay mucho más tráfico y el riesgo de accidentes es mucho mayor”, concluyó.