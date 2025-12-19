Embajada de Israel conmemora Janucá, la fiesta del propósito

“Al encender la quinta vela de Janucá, nos reunimos para celebrar una fiesta de luz, esperanza y fortaleza. Janucá nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la luz siempre puede vencer a la oscuridad”, dijo el embajador Amit Mekel, durante el acto que se realizó en el salón del World Trade Center, en Asunción.

Esta conmemoración judía también es conocida como una festividad “la Fiesta de las Luces”

Este acto -refirió el jefe de la misión diplomática- “nos enseña que una pequeña luz puede encender muchas más. Que esta quinta vela represente nuestra decisión de no guardar silencio frente al odio y de elegir siempre la luz, la unión y la esperanza”.

Y añadió que “esta luz también nos invita a recordar con tristeza el reciente ataque terrorista antisemita en Bondi Beach, en Sidney, durante el encendido de la primera vela de Janucá. Recordamos a las víctimas y acompañamos con respeto y apoyo a sus familias y a toda la comunidad judía de Australia".

Alerta contra el antisemitismo

“El antisemitismo no es solo parte de la historia. Es una realidad que aún existe y que debemos enfrentar con claridad y responsabilidad. Luchar contra el odio es una tarea de todos. Es un compromiso con la vida, con la libertad y con el respeto entre personas y comunidades", enfatizó Mekel.

Agradeció a Paraguay, a las autoridades nacionales, a la comunidad judía y evangélica, y amigos de Israel que compartieron el acto, por “su apoyo y su amistad” que “son muy importante para nosotros”.

Encuentro interreligioso

Entre los invitados estuvo el nuncio apostólico, monseñor Vicenzo Turturro, quien en su discurso pidió el fin de la violencia y condenó los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Recordó en una frase que “debemos “encontrarnos en lo que nos une” y promover el “nunca más uno contra otros, si uno unos a otros”.

Monseñor Turturro señaló también que las religiones que respetan las diferencias y la dignidad “facilitan el diálogo” y “conducen a encontrar el sentido de la vida”, además del “fuerte sentido de la humanidad”.