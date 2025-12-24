Cauces hídricos se desbordan y ribereños enfrentan difícil situación en San Pedro

Las intensas y persistentes lluvias registradas en los últimos días provocaron el desborde de varios cauces hídricos, dejando a numerosas comunidades rurales aisladas en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La situación afecta principalmente a los distritos de Puerto Antequera, San Pedro de Ycuamandyyú, San Pablo, Nueva Germania, Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray.

El río Jejuí comenzó a desbordar en zonas ribereñas de San Pedro de Ycuamandyyú y del distrito de San Pablo, afectando a familias que dependen de actividades pesqueras y agrícolas. El sitio turístico Puerto’i, ubicado a unos tres kilómetros del casco urbano de San Pedro de Ycuamandyyú, tradicional punto de encuentro para actividades recreativas y familiares, permanece prácticamente bajo agua.

Por su parte, el río Aguaraymí también se encuentra desbordado y perjudica a unos 450 oleros de los distritos de Nueva Germania, Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray. Estos trabajadores no pueden retomar sus labores desde hace varios meses debido a las constantes lluvias, acumulando pérdidas económicas millonarias y sin posibilidades inmediatas de reactivar la producción.

La situación es particularmente crítica en Nueva Germania, donde la producción ladrillera constituye el principal sustento económico de numerosas familias. Los afectados denuncian que no reciben asistencia del Gobierno central, lo que agrava aún más la crisis social y económica en la zona.

En tanto, las precipitaciones continúan y el clima se mantiene inestable, mientras que los caminos rurales se encuentran en estado deplorable, dificultando el acceso, el traslado de personas.