In memoriam: celebridades y personalidades que murieron en 2025

Estas son algunas de las celebridades nacionales e internacionales que nos dejaron durante los 12 meses del año que se va.

Leo Dan

Leopoldo Dante Tévez, músico argentino, fallecido el 1 de enero a los 82 años. Compositor e intérprete con más de 70 discos de géneros que van desde la cumbia hasta el tango y autor de temas como Celia, Fanny, Santiago querido, Esa pared o Cómo te extraño mi amor.

Ana Ivanova

Actriz paraguaya, fallecida el 17 de marzo a los 53 años. Prolífica intérprete de teatro y cine, reconocida internacionalmente por su actuación protagónica en el aclamado largometraje Las herederas (2018), que le valió numerosos galardones.

George Foreman

Exboxeador estadounidense, fallecido el 21 de marzo a los 76 años. Ícono mundial del pugilismo, dos veces campeón mundial peso pesado y medallista olímpico de oro. Enfrentó en el ring a emblemáticos peleadores como Joe Frazier, a quien derrotó por nocáut para arrebatarle el título de campeón en 1973; o Muhammad Ali, quien le propinó su primera derrota profesional en 1974.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Christian Mareco

Periodista paraguayo, fallecido el 27 de marzo a los 50 años. Fue conductor radial y televisivo, además de coordinador del área de Deportes de la radio ABC Cardinal, en la que copresentaba el programa El Cardinal Deportivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mario Vargas Llosa

Escritor peruano, fallecido el 13 de abril a los 89 años. Una de las figuras emblemáticas de la literatura latinoamericana del siglo XX, autor de clásicos como La ciudad y los perros, Conversación en la Catedral o La casa verde. Ganó el premio Nobel de Literatura en 2010.

Papa Francisco

Jorge Bergoglio, religioso argentino, fallecido el 21 de abril a los 88 años. El primer pontífice jesuita y el primer papa latinoamericano de la Iglesia Católica, cargo que ocupó desde 2013. Su pontificado se destacó por sus políticas de diálogo interreligioso, inclusividad y énfasis en temas sociales como el cambio climático y el sufrimiento de los migrantes y refugiados.

José “Pepe” Mujica

Político uruguayo, fallecido el 13 de mayo a los 83 años. Exguerrillero tupamaro, víctima de tortura y prisión durante más de una década bajo la dictadura que gobernó Uruguay entre las décadas de 1970 y 1980. Fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015 y su gobierno impulsó políticas progresistas como la despenalización del aborto y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Brian Wilson

Músico estadounidense, fallecido el 11 de junio a los 82 años. Cantautor y miembro fundador del legendario grupo de rock The Beach Boys, considerado uno de los músicos norteamericanos más innovadores del siglo pasado.

Diogo Jota

Futbolista portugués, fallecido el 3 de julio a los 28 años en un accidente vehicular. Militaba en el Liverpool de Inglaterra al momento de su muerte y antes pasó por el Atlético Madrid de España y el FC Porto de Portugal, entre otros clubes. Fue campeón de la Premier League con Liverpool.

Michael Madsen

Actor estadounidense, fallecido el 3 de julio a los 67 años. Principalmente conocido por su trabajo con el cineasta Quentin Tarantino, para quien actuó en filmes como Reservoir Dogs (1992), Kill Bill: Volúmen 2 (2004) o Los 8 más odiados (2015).

Osvaldo Aquino

Exfutbolista paraguayo, fallecido el 9 de julio a los 73 años. Jugador destacado del club Olimpia y la selección nacional de fútbol paraguaya. Campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con Olimpia, y de la Copa América con la Albirroja en 1979.

Hulk Hogan

Terry Gene Bolea, luchador estadounidense, fallecido el 24 de julio a los 74 años. Uno de los íconos más reconocidos de la lucha libre a nivel mundial, principalmente por sus múltiples periodos como campeón en las promociones World Wrestling Federation (actual WWE) y World Championship Wrestling (WCW).

Jesús Pérez

Actor paraguayo, fallecido el 10 de agosto a los 87 años. Figura destacada del teatro, el cine y la televisión paraguaya desde su debut en la obra Espíritu burlón, en 1977. Protagonizó más de cien obras y tuvo roles en películas como Miss Ameriguá (1993) o Los buscadores (2017), y series como La chuchi o González vs. Bonetti.

Ace Frehley

Músico estadounidense, fallecido el 16 de octubre a los 74 años. Guitarrista y miembro fundador de la icónica banda de rock KISS, que integró entre 1973 y 1982, y de nuevo entre 1996 y 2002. También tuvo una exitosa carrera como solista.

Diane Ladd

Actriz estadounidense, fallecida el 3 de noviembre a los 89 años. Llevó adelante una carrera de siete décadas con más de 200 películas. Fue nominada a premios Óscar en tres ocasiones, por Alicia ya no vive aquí (1974), Corazón salvaje (1990) y El precio de la ambición (1991).

Juan Carlos Lezcano

Exfutbolista paraguayo, fallecido el 12 de noviembre a los 87 años. Ícono del club español de fútbol Elche, en el que militó entre 1962 y 1972, llegando a disputar una final de la Copa del Rey.

Udo Kier

Actor alemán, fallecido el 23 de noviembre a los 81 años. Prolífico actor con más de 200 créditos entre cine de culto y grandes producciones en las que colaboró con cineastas como Rainer Werner Fassbinder, Lars von Trier, Werner Herzog, Wim Wenders o Dario Argento.

Jimmy Cliff

Músico jamaiquino de reggae, fallecido el 24 de noviembre a los 81 años. Considerado uno de los grandes pilares de la música reggae. Autor de temas clásicos como Many Rivers to Cross, Vietnam y Wonderful World, Beautiful People.

Cary-Hiroyuki Tagawa

Actor estaodunidense de origen japonés, fallecido el 4 de diciembre a los 75 años. Mejor conocido por su interpretación del villano Shang Tsung en la primera adaptación al cine del videojuego Mortal Kombat (1995) y su trabajo en series como The Man in the High Castle.

Brigitte Bardot

Actriz francesa, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años. Un ícono del cine francés y de la cultura popular internacional desde la década de 1950. Colaboró con cineastas de la talla de Jean-Luc Godard o Louis Malle.