Congestión en Ruta PY02, en Ypacaraí, por tránsito de vehículos hacia el interior

En horas de la tarde de este miércoles se reportaba una importante congestión en el tránsito de vehículos sobre la Ruta PY02 a la altura de la ciudad de Ypacaraí, específicamente en el sentido de la vía que va desde el Área Metropolitana de Asunción hacia el interior del país.

Tradicionalmente, un gran número de personas viaja desde centros urbanos como los del departamento Central hacia el interior para pasar con familiares las fiestas de fin de año.

Lea más: Operativo retorno: las recomendaciones de Salud para evitar tragedias en ruta

Según reportes, la congestión en el tránsito sobre la PY02 generó una fila de vehículos que comenzaba en la bifurcación de la ruta en la entrada al núcleo urbano de Ypacaraí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Habitualmente se registra también cada año un importante flujo de vehículos en el sentido opuesto, con dirección hacia Asunción, luego del 1 de enero.