Operativo retorno: las recomendaciones de Salud para evitar tragedias en ruta

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) advirtió que durante estas fechas aumenta considerablemente el número de traslados y, con ello, los siniestros viales. Por eso, llamó a adoptar medidas preventivas, respetar las normas de tránsito y no exponerse a situaciones de riesgo.

Recomendaciones generales para usuarios de las vías

El Ministerio recordó que la responsabilidad al volante es clave para proteger la vida propia y la de terceros. Entre las sugerencias dirigidas a conductores y pasajeros se destacan:

No circular a excesiva velocidad.

No conducir cansado, con sueño ni bajo efectos del alcohol, drogas o sedantes.

No usar el celular mientras se maneja.

Utilizar siempre cinturón de seguridad y sillitas para niños; motociclistas deben usar casco y materiales reflexivos.

Respetar semáforos, señales viales y a los agentes del tránsito.

Verificar el estado del vehículo antes de viajar: frenos, llantas, luces y sistema mecánico.

Llevar balizas, extintores, rueda de auxilio y botiquín de primeros auxilios.

Tener a mano el contacto de una persona cercana para emergencias.

Encender las luces durante la circulación en rutas.

Estacionar únicamente en lugares permitidos y señalizar el vehículo en caso de detenerse en banquina.

Para motociclistas, ciclistas y usuarios de vehículos livianos

El MSP insta a reforzar el autocuidado, considerando que las motocicletas siguen siendo el vehículo más involucrado en siniestros viales. Las medidas para este sector incluyen:

Uso obligatorio de casco, preferentemente integral.

No transportar más de dos personas y evitar subir a niños menores de 12 años.

No conducir en estado de ebriedad ni a alta velocidad.

Evitar maniobras bruscas y zigzaguear entre vehículos.

Mantener luces en buen estado.

Utilizar chalecos o prendas reflectivas para ser visibles en rutas.

Para ciclistas: circular por banquinas y usar ropa llamativa.

Para conductores del transporte público

El Ministerio recordó además que quienes prestan servicio de transporte de pasajeros deben cumplir reglas específicas de seguridad:

No conducir bajo efectos del alcohol.

No exceder límites de velocidad.

Respetar señales de tránsito.

No alzar ni bajar pasajeros con el vehículo en movimiento.

No transportar usuarios en estriberas ni en carrocerías de vehículos de carga, práctica prohibida por ley.

Mantener las unidades en condiciones con balizas, extinguidores y elementos de seguridad.

Contactos de emergencia

Para solicitar auxilio en caso de accidentes o urgencias, las líneas habilitadas son: