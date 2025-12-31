Diciembre en PJC: turismo de compras movió más de US$ 120 millones

El mes de diciembre fue altamente fructífero para el sector comercial de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Miles de turistas brasileños coparon las tiendas para realizar sus compras durante el último mes del año, dejando resultados muy auspiciosos según datos que manejan los comerciantes de la zona fronteriza con el Brasil.

Según dichos datos, se sostiene la proyección de incremento en un 15% en materia de facturación en comparación con el año pasado, por lo que el 2025 es considerado mejor que el año anterior para los comerciantes de la zona.

Además de las buenas ventas de los productos que forman parte de la lista del Régimen de Turismo de compras, su efecto multiplicador generó un impacto positivo en áreas como gastronomía, hotelería entre otros.

Unos 250.000 turistas visitaron la ciudad

Desde la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CICTS) de Pedro Juan Caballero, estiman que solamente durante el mes de diciembre, unos 250.000 turistas brasileños visitaron la ciudad con la finalidad de realizar compras.

Se calcula que cada turista realizó compras por US$ 500 por lo que lo que generaron los visitantes compradores superó los US$ 120 millones durante el último mes del año, según expresó Tomás Medina, secretario del gremio de los comerciantes.

Los productos más demandados por los turistas de compras fueron los electrónicos, perfumes, bebidas, juguetes, entre otros. A eso se suma el impacto positivo en otros rubros como el de hotelería, gastronomía, venta de combustibles y otros, según reportaron referentes del sector.