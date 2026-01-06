Aún hay tiempo para los Reyes sobre la avenida Eusebio Ayala

A pesar de que van quedando pocos obsequios, los vendedores aún permanecen sobre la avenida Eusebio Ayala, por lo que los Reyes Magos están a tiempo para pasar por los regalos.

El panorama no es el mismo que se presentaba durante la tarde, noche de ayer y esta madrugada, pero todavía se observan casas de muñecas, autos de distintos tamaños y diseños, triciclos, patines, peluches, pelotas, entre otros juguetes que aguardan ser el motivo de alegría de algún niño.

“Durante la tardecita y toda la madrugada hubo mucha venta. A estas horas le seguimos esperando a las personas que no pudieron hacerse con los obsequios, mientras de a poco nos estamos preparando para levantar el puesto”, apuntó uno de los vendedores que todavía permanece en la zona.

Ante la consulta de cuáles fueron los obsequios que más se llevaron, comentó: “Este año se compraron más cosas pequeñas, pero en mayor cantidad. Los regalos de tamaño grande no salieron tanto como en años anteriores. Podemos decir que los Reyes Magos se inclinaron un poco más por la economía”.

“Ya muchos puestos se levantaron y otros lo están haciendo de a poco. Por lo general, los últimos puestos suelen quedarse hasta cerca de las 10:00, así que aún hay tiempo para los Reyes”, finalizó.