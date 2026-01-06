Reyes Magos impulsaron una intensa actividad comercial

En el caso de la transitada avenida Eusebio Ayala, desde inicios de enero los comerciantes empezaron a montar sus puestos ya adelantándose a la fecha clave: el día de los Reyes Magos.

En ese sentido, desde la comuna capitalina indican que cerca de 300 comerciantes participaron de la jornada, ofreciendo una amplia variedad de productos, principalmente juguetes y artículos recreativos.

En un recorrido se constató la diversidad de precios y promociones que permitió atraer a familias de distintos puntos de la capital y del área metropolitana consolidando nuevamente a esa avenida como uno de los principales centros de compras elegidos por Melchor, Gaspar y Baltasar para esta tradicional fecha.

Juguetes tradicionales y piletas, los preferidos de los Reyes Magos

Entre los productos más demandados se destacaron los juguetes tradicionales y las piletas desmontables, favorecidas por las altas temperaturas registradas en los últimos días.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los comerciantes señalaron también que los compradores priorizaron artículos recreativos y educativos, buscando equilibrar precio y calidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pelotas, muñecas, peluches, juguetes lúdicos, arcos para fútbol, piscinas e inflables fueron los elegidos entre los puestos instalados a los costados de ambas vías de la avenida . Los comerciantes ofrecieron precios de oferta y hasta combos para quienes tengan que llevar más de un regalo, relató una vendedora en ABC TV.

Lea más: Entre tradición y consumo: así se vive la llegada de los Reyes Magos

Artículos de madera

Otros productos que tuvieron un despliegue importante fueron los artículos en madera, como casas de muñecas, mesitas de tocador con sillitas y los clásicos camiones para los peques de la casa. También fueron ofrecidos peluches y mochilas con diseños de dibujos animados que están en tendencia.

Uno de los juguetes más llamativos fueron los inspirados en K-pop, según comentaron a ABC. Ese es el estilo musical coreano que genera toda una cultura alrededor y que trascendió en el mundo. También hay muchos artículos de Sonic y otros personajes que los chicos ven en Tik Tok.

Una tradición vigente

Los locatarios del Mercado 4 comentaron que algunos clientes adelantaron sus compras el fin de semana, para mayor tranquilidad, por lo que siempre tuvieron movimiento comercial.

Resaltaron que pese al contexto económico actual, si bien reconocen que el consumo continúa siendo medido, afirmaron que la tradición del Día de Reyes sigue vigente y representa una oportunidad importante para dinamizar las ventas y generar movimiento comercial al inicio del año.

Control municipal en Asunción

Durante la jornada, autoridades municipales realizaron controles en la zona de Eusebio Ayala, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes, el ordenamiento de los puestos y la seguridad tanto de los comerciantes como de los compradores.

Lea más: Recomendaciones de Sedeco para “compras seguras” por Reyes Magos

Centros comerciales

Los centros comerciales tampoco quedaron atrás, reportan que la tendencia apuntó a regalos como electrónica, pequeños electrodomésticos, indumentaria, calzados y artículos para el hogar, elegidos por su utilidad como obsequio. Tradicionalmente, los Reyes Magos funcionan como cierre de la temporada de fin de año para muchos comercios .

Además varios Shopping optaron por implementar dinámicas especiales para facilitar las compras de último momento y atraer a más visitantes en la previa de los Reyes Magos. El ambiente estuvo marcado por un mayor dinamismo y expectativas positivas, ya que esta fecha suele concentrar una importante afluencia de público.

Lea más: Operativo “Reyes Magos” en la avenida Eusebio Ayala

Foco en la experiencia

Además de las promociones habituales, los shoppings reforzaron su propuesta con actividades pensadas para toda la familia. Se habilitaron ferias con opciones de regalos rápidos y se desarrollaron iniciativas dirigidas especialmente a los niños, con juegos, obsequios y la presencia de los Reyes Magos, buscando que la experiencia de compra sea también un paseo recreativo.